Messi: “Ni antes éramos los peores, ni ahora somos los mejores”

El capitán de la selección Argentina, Lionel Messi, se expresó por primera vez sobre la consagración de la Albiceleste como campeón de la Copa América y manifestó que ni antes eran “los peores”, ni ahora son “los mejores”.

“Cuando ganamos, no lo podía creer. Lo soñaba tanto que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Sinceramente lo disfruto más ahora cuando veo la imagen que en ese momento que estaba ido y paralizado”, sostuvo el actual jugador del París Saint Germain francés.

“Saber que no somos los mejores del mundo es un punto de inflexión para nosotros. Ahora lo que queremos es utilizar este envión para terminar de crecer como equipo“, agregó en una entrevista telefónica con el canal ESPN desde la concentración de la Selección Argentina en el predio de la AFA en la localidad bonaerense de Ezeiza.

"Después de tanto sufrimiento, levantar algo con la selección fue especial… Hubo una parte del periodismo que me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta". ✍️Lionel Andrés Messi en F90. pic.twitter.com/8IEDDGt3sh — VarskySports (@VarskySports) September 8, 2021

“Por fin unas vacaciones felices desde el primer día al último, siempre me tocaba sin conseguir el objetivo y los primeros 15 días eran amargados, sin ganas de nada”, añadió.

Con respecto a sus sensaciones tras el título, el rosarino reflexionó: “Hubo una parte del periodismo que me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta. Hay que empezar reconociendo que no somos los mejores de mundo. Ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores”.

El astro argentino tuvo un gesto con su seleccionador Lionel Scaloni y expresó: “Tiene gran mérito de todo esto. Fue el que agarró en un momento complicado a la Selección, que creyó y de a poquito se fue armando. Siempre supo lo que quería”.

“Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, decían que no sentíamos la camiseta, que no teníamos que jugar más en la selección, pero nosotros dábamos el máximo, éramos los primeros en querer ser campeones, pero no todo pasa por ganar o perder". Messi en ESPN. pic.twitter.com/vljCVDidot — 𝙅𝘿 (@JuannDis) September 8, 2021

“Fue confiando en los jugadores, gente nueva, jóvenes, siempre supo lo que quería. Crecimos de a poco. Desde la Copa América de 2019 se dio un salto, empezamos a crecer como Selección, todo trabajo de él y el cuerpo técnico, darles la confianza a los chicos para hacer lo que hicieron”, agregó sobre Scaloni.

“Creer que llegamos a nuestro tope, creer que somos los mejores, tenemos que seguir creciendo. Aprovechar el envión. La Copa América nos tiene que dar el envión para crecer en el juego, crecer en lo futbolístico“, puntualizó sobre el horizonte del Mundial de Qatar.

"Pensamos siempre que somos los mejores y no es así. Ni éramos los peores por perder finales, ni los mejores por ganar la Copa América. Lo importante es dejar todo. Si no se pudo, no se pudo. Gana uno. Llegar a finales no es poco y no se valoró, todo lo contrario".

Messi en F90. pic.twitter.com/JT5gbWSraH — VarskySports (@VarskySports) September 8, 2021

Por último, en relación al encuentro de este jueves ante Bolivia por la última de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas dijo: “Estamos viendo que es una locura todo, una lástima que no pueda ser a estadio lleno por la pandemia. Es un momento espectacular para nosotros, muchas ganas de disfrutar todo eso”.

“Este plantel piensa en ganar los tres puntos para seguir sumando. Disfrutar la Copa que se ganó y todo lo que podamos. Poder festejar un título, habíamos estado cerca muchas veces, no habíamos tenido la suerte de poder hacerlo. Se dio y hay que disfrutarlo, pero sin descuidar que hay un partido y que vale tres puntos, que son muy importantes”, concluyó.

