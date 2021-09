VIDEO: Gustavo Adolfo Infante arremete contra Sergio Mayer y lo llama fraude

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor mexicano, Sergio Mayer se encuentra en medio de la polémica después de que fue denunciado por tráfico de influencias. Ante esto, tuvo que asistir a la Fiscalía General de la República Mexicana para conocer las imputaciones en su contra. A su salida, ofreció una entrevista a los medios de comunicación en donde habló de su situación.

El también político pidió que el conductor Gustavo Adolfo Infante renuncie a su trabajo como titular del programa De primera mano. Al mismo tiempo, describió al conductor como cobarde debido a que no se ha presentado a levantar una denuncia en su contra, tal y como lo afirmó en su programa.

“Quiero ver y demostrar que ese conductor es un cobarde y que no se ha presentado a denunciar, porque él me ha hecho acusaciones directas y me ha dicho que soy un corrupto, y ha dicho que he manipulado la información”, fueron las palabras del también actor.

Invitó al periodista a levantar la denuncia en su contra, pero también lo exhortó a denunciar en caso de que no presente acciones legales para demostrar que “es un mentiroso y cobarde”. Ante estas declaraciones, el conductor decidió responder a Mayer, pero adelantó que no interpondrá una demanda.

“Eres un fraude. Yo no te voy a denunciar ni demandar porque estoy ocupado, yo sí tengo un trabajo, gracias a Dios. Entonces me parece ventajoso que digas: ‘Denúnciame o renuncias a tu trabajo?'(…)Tú estás desempleado, entonces no es lógico”, fue la respuesta del conductor de Grupo Imagen.

Sin embargo, remató su respuesta ratificando lo que piensa sobre Mayer, a quién volvió a señalar de corrupto. “No soy un cobarde y voy a seguir diciendo lo que pienso de ti: eres un corrupto, haces tráfico de influencias y que eres un fraude como productor, actor y como ser humano”.