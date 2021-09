El Barcelona presentó las nueva equipación que usarán exclusivamente en la Champions League

El Barcelona dio a conocer este jueves una nueva equipación que usarán exclusivamente en la UEFA Champions League con un diseño tribal que está inspirado en los jóvenes talentos de la ciudad, como lo hizo saber el club a través de un comunicado.

“La camiseta es fruto de una creación artística en la que han sido implicados jóvenes talentos de Barcelona y que hace una reinterpretación creativa de las tradicionales franjas azulgranas”, explicó el club.

El club vestirá esta indumentaria por primera vez el próximo martes 14 de septiembre en su debut en la UEFA Champions League cuando abra fuego ante el Bayern Munich en el Camp Nou.

Por su parte, el equipo femenino del Barcelona, quienes quedaron campeonas de la pasada edición de la Champions, también usará este uniforme en la Liga de Campeones con la diferencia de que usarán su propio patrocinador principal.

New 3rd Kit for the Champions, created by the city of Barcelona!

Nova equipació per a la Champions creada per la ciutat de Barcelona!

La equipación para la Champions, creada por la ciudad de Barcelona!https://t.co/1SHTfR8ZxB

💙❤️ #CreatedByBarcelona pic.twitter.com/zFb3sqHRVC

— CAMP🏆🏆🏆ONES (@FCBfemeni) September 9, 2021