El presidente Joe Biden demanda a Texas por ley antiaborto; “es inconstitucional”

Este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una demanda contra Texas por la nueva ley que prohíbe prácticamente todos los abortos en el estado, sin excepciones para los casos de incesto o violación.

La demanda, que se entabló en una corte federal de Austin, alega que la ley es inconstitucional y que el estado se desmarca de la responsabilidad de su implementación al designar a ciudadanos comunes como “cazarecompensas” que pueden obtener hasta $10,000 por la denuncia a quienes incurran o presten algún apoyo a un aborto.

La nueva ley de Texas, que entró en vigor hace una semana, prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación, cuando puede detectarse el latido del corazón del feto, aunque en muchos casos muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.

El presidente Joe Biden advirtió que su administración haría todo lo posible por frenar las restricciones al acceso al aborto en el estado sureño.

JUST IN: "After careful assessment of the facts and the law, the Justice Department has filed a lawsuit against the state of Texas," Attorney General Garland says on restrictive Texas abortion law. https://t.co/V5bMModrrX pic.twitter.com/qOIjV65hvW

— ABC News (@ABC) September 9, 2021