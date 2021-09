Greg Abbott, gobernador de Texas, promulgó un proyecto de ley que impedirá a las redes sociales bloquear usuarios

El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó un proyecto de ley que impedirá a las grandes empresas de redes sociales prohibir a sus usuarios expresar sus opiniones políticas.

El proyecto Ley 20 de la Cámara de Representantes se dirige a las empresas de redes sociales con más de 50 millones de usuarios mensuales, como Facebook, Twitter y YouTube.

El objetivo de la legislación será evitar que puedan prohibir a sus usuarios difundir sus opiniones políticas.

También obliga a dichas empresas a que divulguen sus políticas de moderación y administración de contenido e implementen un proceso de quejas y apelaciones para el contenido que eliminan.

El proyecto de ley también permitirá a los usuarios restringidos o bloqueados demandar a las empresas y autorizará al fiscal general presentar una demanda en su nombre.

“La libertad de expresión está siendo atacada en Texas”, dijo Abbott el jueves en un comunicado grabado.

“Hay un movimiento peligroso de algunas empresas de medios sociales para silenciar los ideales y valores conservadores. Esto está mal y no lo permitiremos en Texas”.

Conservative viewpoints will NOT be censored on social media in Texas.

Thank you @BriscoeCain & @SenBryanHughes.

In Texas, we will always fight to defend your freedom of speech.#txlege pic.twitter.com/FYfackYODY

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 10, 2021