J Balvin íntimo: El dolor que pasó con el COVID-19, lo que aprendió y su álbum ‘Jose’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Menos J Balvin y más Jose, así se encuentra en este momento el cantante colombiano más exitoso del momento, por eso decidió ponerle a su nuevo álbum, que sale este viernes, su nombre: ‘Jose’. Porque como él mismo nos dijo en entrevista, el dolor que vivió el año pasado con el COVID-19, lo que aprendió lo hizo conectarse más con su esencia.

Hoy, viviendo en New York junto a su pareja Valentina Ferrer y su hijo Río, J Balvin o simplemente Jose, decidió darse el gusto de hacer un disco que podría ser su perfecto playlist, pero cantado por él. Con disco, gira por delante, el cantante abre su corazón como nunca, y le envía un mensaje a todos aquellos que lo van a ir a ver en tarima y aún dudan en ponerse la vacuna contra COVID-19.

-Le pones al álbum tu nombre, ‘Jose’ porque dices que es tu disco más personal, ¿por qué?

J Balvin: Lo hice como si yo fuera un creador del playlist de la música que yo quisiera escuchar, pero es interpretada por mí, el tipo de canciones, el tipo de sonido y la versatilidad entre cada canción, es lo que me gustaría escuchar de otro artista, pero en este caso soy yo. Es un disco muy personal, hay par de letras que son bien inspiradores como ‘Siete de Mayo’, como la canción de la familia, que es en agradecimiento a la historia que tuve que pasar para poder llegar donde estoy.

-¿Qué aprendiste de este proceso que tuviste que pasar para llegar a donde quieres estar?

J Balvin: No es fácil, de hecho no he llegado aún a donde quiero estar, no me refiero a lo profesional, me refiero más a mi vida como Jose, tener una estabilidad emocional mucho más fuerte, más estable, disfrutar y aprender a fondo, pero también con la simplicidad que tiene la felicidad… Me falta mucho por aprender, por mejorar, por elevar.

-Hay una de las canciones, ‘Lo que Dios Quiera’, que habla de la amistad, pero es una frase común a la que se apela… ¿Para qué tú la usas?

J Balvin: Crecí con esa frase, que utilizaba Jose, ‘lo que Dios quiera’… Y a la final lo ves, porque terminamos dándonos cuenta de que control de todo no tenemos, sino no estaríamos pasando por una pandemia como esta. Esa canción me gusta mucho porque dice: ‘lo que Dios quiera, lo que está es p’uno y lo que no pues se espera’… Son canciones muy sinceras, y muy con la forma popular de hablar de las situaciones de la vida.

-¿Cómo te imaginas este regreso después de un encierro impuesto?

J Balvin: Lo que me queda muy claro es que el ser humano es un ser de costumbre, nos acostumbramos a estar en tour, sí nos lo disfrutamos, pero ahora vemos la falta que nos hace. Ahora cuando tengo un evento yo soy el fan del público, el que quiere ver a la gente soy yo, normalmente el fan quiere ver al artista, pero mi sensación es que yo tengo que verlos a ellos.

Es como si tú fueras un deportista de alto rendimiento y dejaras de entrenar una temporada, también ha sido una labor de aprender a reconectar con el público, porque como todo arte necesita de práctica, por más que tengas un don o esa capacidad, hay que entrenarla. Pasó un año y medio sin entrenarla, pues con quién, yo le puedo cantar a mi novia sí, pero no es lo mismo que cantarle a miles de personas, es un tipo de energía, unos shows reconectando… Estar en tarima para mí es como bailar o como montar en bicicleta, una vez lo aprendes no se olvida, pero si dejas de montar las habilidades no son las mismas, entonces lo mismo en tarima, sigo siendo un estudiante.

-Y te devuelve a esas experiencias únicas de las primeras veces…

J Balvin: Cien por ciento, y la incertidumbre de una manera positiva, las ansias de ver cuál es la canción que van a cantar más, o que es lo que pasó en estos meses que no pude ver público, fiesta, discotecas, qué es lo que se está conectando con el público de mi música.

-¿Qué vas a extrañar y que aprendiste a disfrutar, si es que hay algo, de esta cuarentena de más de un año?

J Balvin: El tiempo con mis amigos lo extrañaré mucho, ahorita estoy en New York y he pasado días en Medellín con mi familia, compartir con ellos. Este fue un año de mucho aprendizaje, de mucho dolor, el COVID me hizo mucho daño, llevo un año de recuperación. De nuevamente entender nuestra vulnerabilidad, nuestra estabilidad como ser humanos, por eso el álbum se llama Jose, la experiencia que pasé todo el año pasado es de: “¿qué J Balvin, ni qué, si llega un virus que no discrimina?”… Aquí todos somos iguales, la ley de la naturaleza es para todos, no importa quién eres, qué representas, qué haces, si tienes poder o no, al final todos estamos bajo la misma sombrilla.

-¿Cómo estás hoy?

J Balvin: Bien, me siento muy bien gracias a Dios, cada día voy mejorando más. Hay días que tengo como flashbacks de momentos difíciles. Uno al salir del COVID queda como más vigilante, la sensación de “regresó”, aunque esté vacunado, me estresa bastante. Pero las pruebas de la vida, nadie dijo que iba a ser fácil, por eso este álbum es tan real, soy yo, soy Jose, no vengo aquí a contar ni a pretender nada, sino lo que soy, un ser humano como cualquier otro, hay que dejar de endiosar a los artistas… Sí, está bien, hay que respetarlos, pero de ahí a pensar que están por encima o que son intocables o que no les pasa nada, ese cuento no me lo creo, y ellos tampoco se lo creen, que no es real.

-La pandemia nos demostró que no hay ni arriba, ni abajo, sino iguales…

J Balvin: Siempre lo hemos sido pero es una enseñanza de humildad, de reconocer. Sin embargo, todavía tenemos la soberbia de las personas que todavía no se quieren vacunar, no lo puedo entender.

-¿Qué va a pasar con tus conciertos en las ciudades que no se exija la vacunación, y que posiblemente entre tus espectadores haya gente no vacunada?

J Balvin: Mi primer show fue en Texas, que fue el único Estado que no cerró nunca, y la verdad para mí fue muy difícil ver tanto público sin mascarilla… Me impresionó, ¡¿por qué?! ¡¿por qué?!… Yo soy muy empático frente a la salud mental porque he sufrido de ella, soy muy empático con el COVID porque me pasó, fue duro, no fue suave. No me llevaron al hospital pero estuve a minutos de estarlo, y me duele la gente que ha muerto, los conocidos, muy jóvenes, muy saludables… Nos dijeron que esto solamente era para quien tenía un problema en los pulmones, en el riñón y no, esto si conecta conecta y punto, te lleva… Esa experiencia de ver a todos sin tapabocas fue bastante chocante, feliz de volverlos a ver, pero también pensar: “¿Cuanta gente de aquí sale infectada?”, “¿Cuántos salieron e infectaron a sus padres, a sus abuelos?”… Pienso un poco más o mucho más.

-¿Un escenario ideal para ti, un sueño más allá del éxito de tu gira, es que tu público sea consciente, que se vacunen, que usen mascarillas?

J Balvin: Cien por ciento, por favor vacúnense, vacúnate por los demás, no seamos tan egoístas, tan crédulos de esas fake news que hablan mal de la vacuna. Si eres religioso el hombre viene de Dios y tenemos el poder de crear; si eres totalmente ateo la ciencia te demuestra que funciona, por uno o por el otro hay que vacunarse.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

• J Balvin revela la esperada portada de su nuevo disco ‘José’

• J Balvin sorprende a sus fans pues tendrá su propio skin en ‘Fortnite’

• J Balvin ‘The boy from Medellín’ ha revelado que estuvo a punto de morir por COVID-19