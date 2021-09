Evacúan a 21 ciudadanos de EE.UU. de Afganistán

El gobierno de Estados Unidos evacuó a 21 ciudadanos estadounidenses más de Afganistán, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La evacuación ocurrió el viernes a través de un vuelo chárter y una ruta terrestre, y también incluyó la salida de Afganistán de 11 residentes permanentes legales, dijo el departamento.

“Específicamente, el departamento ayudó a dos ciudadanos estadounidenses y 11 residentes legales a salir de Afganistán a través de una ruta terrestre”, dijo el secretario de Estado Antony Blinken a los periodistas.

“Les brindamos orientación, trabajamos para facilitar su paso seguro y los funcionarios de la embajada los saludaron una vez que cruzaron la frontera. Además, otro vuelo chárter de Qatar Airways partió de Kabul con 19 ciudadanos estadounidenses a bordo.

Blinken agregó que a 44 ciudadanos estadounidenses se les “ofrecieron asientos”, pero “no todos eligieron viajar”.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Emily Horne, dijo en un comunicado que las nuevas salidas de Kabul y a través de “pasajes por tierra a un país vecino”, muestran “cómo estamos dando a los estadounidenses opciones claras y seguras para salir de Afganistán desde diferentes lugares”.

“Varios estadounidenses han tomado estas opciones; algunos han decidido no hacerlo, por una variedad de razones”, continuó Horne.

