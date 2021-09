No lo perdonaron: Los memes más graciosos de Lewis Hamilton tras el accidente contra Verstappen

La mañana de este domingo se registró un fuerte accidente en la vuelta 26 del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, donde el monoplaza de Lewis Hamilton quedó abajo del bólido del piloto de Red Bull Max Verstappen.

El británico terminó salvado por el halo de seguridad de su vehículo, el cual hizo una barrera entre el casco y el neumático trasero del carro del holandés.

Above everything, today we are so grateful for the advances in safety of our sport pic.twitter.com/oBgq5DxM91

— Formula 1 (@F1) September 12, 2021