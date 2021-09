Horóscopo: Qué será de tu semana del 13 al 18 de septiembre de 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. Venus adversa lo amenaza. Tendrá un par de encuentros demasiado frontales. Pacto de silencio en algunas parejas. Muy poco recato.

DINERO. Dispuesto a darlo todo en lo laboral, será un ámbito en el que brille. Algo sobrecargado de trabajo.

CLAVE DE LA SEMANA. Irá enfrentando las exigencias con una sonrisa.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. Venus, la diosa del amor, propone una defensa de lo suyo. Crisis que logra revertirse a tiempo y no afecta al equilibrio en la pareja.

DINERO. Debe resguardar su patrimonio, no comente sobre lo que tiene o planea tener. Distancia con gente problemática.

CLAVE DE LA SEMANA. No permita el chantaje emocional de la familia.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Venus no ayuda. Sus afectos estarán muy demandante. Si la pareja pide un voto de confianza, tendrá que escuchar. Acompañado.

DINERO. Algo desorganizado. Intentará apurar el ritmo de sus colaboradores pero las decisiones avanzan en cámara lenta.

CLAVE DE LA SEMANA. Haga lo correcto y otros seguirán su ejemplo.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. Tiempo de perdonar. Se amigará con gente que en el pasado no lo apoyo pero hoy podría ser un buen respaldo. Una alegría en pareja.

DINERO. Exigir o amenazar no sirve. Si es diplomático en el trato laboral siempre saldrá ganando. Con tacto.

CLAVE DE LA SEMANA. No sea injusto con quienes están de su lado.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. Su atractivo no decae pero la dispersión no es buena salida a su soledad. Atender varios frentes -y romances- a la vez en nada ayuda.

DINERO. Si lo frena una montaña sabrá exactamente cómo escalarla. Con elegancia supera los problemas laborales.

CLAVE DE LA SEMANA. Enojarse con la suerte es en vano, acepte y siga.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Apertura en puerta. Más extrovertido que de costumbre. Habrá armonía en casa y lloverán propuestas para salir en grupo a divertirse.

DINERO. No abrume a sus contactos comerciales, déjelos por ahora descansar, siga construyendo y no revele sus planes.

CLAVE DE LA SEMANA. Mantenga cerca siempre a sus posibles aliados.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. Estabilidad sí pero emociones intensas… ¡muy pocas! Es una etapa algo moderada para su necesidad afectiva profunda. Se repondrán.

DINERO. No postergue los cambios de trabajo que viene diseñando, es momento de tomar la iniciativa.

CLAVE DE LA SEMANA. Mejor revise dos veces su presupuesto de base.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR. Con Venus en su signo todos se dejan atrapar por su encanto y su voluntad de hierro. Toma decisiones que encaminan a la familia.

DINERO. Reina el equilibrio financiero, aunque con sustos mediante. Quienes lo asisten serán eficientes y oportunos.

CLAVE DE LA SEMANA. Para progresar deberá adaptarse a las circunstancias.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR. Venus en Escorpio no perdona. Balance de sentimientos. Etapa dura en la que evaluará su pasado. Pensamientos y sentimientos se mezclan.

DINERO. Será reconocido por su capacidad y también por su sabia manera de conducir equipos. Cooperación plena.

CLAVE DE LA SEMANA. Mantendrá el optimismo y eso será una bendición.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

AMOR. Adiós a la soledad. En buena compañía, con amigos fieles en su entorno, una familia cariñosa y la presencia firme de su pareja.

DINERO. Cuestionar no supone resolver. Hará planteos críticos fuera de contexto, elija con gran cuidado sus palabras.

CLAVE DE LA SEMANA. Sí a la sugerencia, no a la presión.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR. Si alguien lo lastima con su actitud, tomar distancia es la salida correcta. Venus en un signo complicado genera mil discusiones.

DINERO. Sabrá librarse de quienes dificultan su trabajo. Pruebe separar el afecto personal de los intereses comerciales.

CLAVE DE LA SEMANA. Jamás deje de felicitar a quien hace las cosas bien.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR. Idealista y aventurero, se entrega en cuerpo y alma. Ganas de disfrutar en pareja de las delicias de la vida. Dígale no al encierro.

DINERO. Nada mejor que aprender cosas nuevas. Estudiar, capacitarse, investigar y leer serán herramientas de progreso.

CLAVE DE LA SEMANA. Anote todo lo que gaste para evitar el caos financiero.

Por Kirón

