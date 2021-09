Estos fueron los mejores (y peores) vestidos en la Met Gala 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que el año pasado la Met Gala fuera suspendida por la pandemia de COVID-19, el evento regresó este 2021 presentando a muchas estrellas de la música, el cine y la televisión, todos ellos modelando atuendos tanto vanguardistas como arriesgados. El evento fue un éxito y las sorpresas causadas por la ropa que usaron los asistentes estuvieron a la orden. Aquí un listado con los mejores y peores vestidos de esa noche.

Timothée Chalamet

El protagonista de la cinta “Dune” pudo mezclar muy bien la moda elegante con la casual, en un diseño de Haider Ackermann, luciendo espectacular.

Kim Kardashian

La socialité dividió opiniones por su atuendo de color negro, que la cubrió completamente (rostro incluido). Para muchos, este diseño de Balenciaga resultó innovador, pero para otros cayó en lo pretencioso.

Rihanna

La cantante de Barbados siempre es una de las más esperadas en la noche de la moda, por sus vanguardistas propuestas. Esta vez complementó su vestido de Balenciaga con diamantes y un gorro negro que hacía juego.

Jennifer Lopez

La diva del Bronx dividió opiniones al aparecer usando un largo vestido de color café y un sombrero, que muchos en las redes sociales compararon incluso con el del personaje Indiana Jones.

Olivia Rodrigo

La juvenil cantante, muy de moda actualmente, lució al máximo su figura en un catsuit de encaje diseñado por Saint Laurent, siendo aclamada por sus fans.

Billie Eilish

Una de las más aclamadas de la noche fue Billie, por su sorprendente transformación y un estilo retro con influencia de Marilyn Monroe, que la hacía lucir glamorosa y sexy en su vestido de Oscar de la Renta.

Lil Nas X

La estrella de rap de moda acudió a la Met Gala con tres atuendos, siendo el más vistoso un bodysuit brillante, creación de Versace, que lo hizo destacarse como una de las mejores propuestas masculinas.

Eiza González

Siempre elegante, la estrella mexicana lució un vestido rojo lleno de glamour, diseñado por Donatella Versace e inspirado en la actriz Ava Gardner, lo cual atrajo todas las miradas.

Justin Bieber

Entre tantas estrellas en la Met Gala con llamativos atuendos, el que eligió Justin Bieber -un traje de su propia marca Drew House, con pantalones anchos- simplemente se perdió; no estuvo mal, pero tampoco destacó. View this post on Instagram A post shared by Met Gala 2021 (@_metgala2021)

Kendall Jenner

Una de las mejores vestidas de la noche fue Kendall Jenner, quien lució un vestido de concepto etéreo, lleno de cristales e inspirado en Audrey Hepburn. Fue una creación de la firma Givenchy.

Zoé Kravitz

La hija del rockero Lenny Kravitz lució al máximo su figura con un vestido lleno de transparencias y cristales diseñado por Saint Laurent, que la hizo lucir hermosa. View this post on Instagram A post shared by Met Gala 2021 (@_metgala2021)

Kristen Stewart

Aunque la estrella de la película “Spencer” llegó vistiendo un diseño de Chanel, obtuvo críticas encontradas, pues a muchos no les agradó la combinación del pantalón y la blusa, reflejando poco esfuerzo para la noche de la moda. View this post on Instagram A post shared by Met Gala 2021 (@_metgala2021)

Maluma

El colombiano llegó a la Met Gala acompañado de Donatella Versace, y aunque su propuesta fue llamativa y desenfadada, para muchos resultó casi un disfraz de vaquero.

Dan Levy

Para muchos, la arriesgada propuesta del actor de la serie “Schitt’s creek” -un traje de la firma Loewe– fue demasiado: las mangas, la tela y las botas lo hicieron lucir sobrecargado. View this post on Instagram A post shared by Met Gala 2021 (@_metgala2021)

Whoopi Goldberg

La icónica comediante escondió su figura con capas y capas de tela en un vestido de Valentino, provocando críticas que señalaron su atuendo como poco favorecedor. View this post on Instagram A post shared by Sylvia Loeb e Carla Leirner (@escritora_no_diva)

Pete Davidson

El actor del programa “Saturday Night Live” quiso adoptar la moda de prendas femeninas, pero en vez de lograr un atuendo original obtuvo una extraña combinación; algunos calificaron su saco como la bata de un doctor.

Shawn Mendes

El cantante canadiense parece haber olvidado que interpreta temas pop, ya que el atuendo que eligió parecía un homenaje a los grupos de hard rock de los 80. View this post on Instagram A post shared by Met Gala 2021 (@_metgala2021)

Camila Cabello

La novia de Shawn Mendes lució su figura con un vestido de color morado, inspirado en los años 70; sin embargo, muchos la calificaron como algo demasiado informal para el evento de moda más importante del año. View this post on Instagram A post shared by Met Gala 2021 (@_metgala2021)

Finneas

El hermano de la cantante Billie Eilish se presentó con un total look en rojo, pasando casi desapercibido en comparación con los espectaculares atuendos de las demás estrellas; lo grande que le quedaba el saco no lo ayudó.

J Balvin

La estrella de reguetón se presentó con un divertido atuendo de Moschino a cargo de Jeremy Scott. El colombiano supo destacarse en la alfombra con una propuesta llamativa. View this post on Instagram A post shared by Met Gala 2021 (@_metgala2021)

