Guerra interna en el Barcelona: Laporta y Koeman inician tensa disputa

El FC Barcelona está viviendo momentos de tensión de puertas para dentro luego del toma y dame iniciado por el presidente del Club Joan Laporta, y el entrenador del primer equipo, Ronald Koeman.

El estratega neerlandés sorprendió a todos con sus polémicas declaraciones al asegurar que Laporta habla de más y que el equipo tiene futuro gracia a él.

“La semana pasada sugirió que el entrenador no tenía todo el poder. Habló demasiado y no fue prudente. Esas cosas se hacen en privado. Me gusta que el presidente esté comprometido, pero las preguntas se me hacen a mí, no en la prensa. Ese fue el problema…Si el club tiene futuro es porque estoy yo. En dos años volveremos a pelear con PSG y Manchester City”, dijo Koeman en una entrevista concedida al NOS.

Ante las duras palabras del entrenador, la respuesta no se hizo esperar, pues el jefe de campaña de Laporta, Luis Carrasco arremetió contra Koeman afirmando que con esas palabras se ha autodestruido.

“Yo con Koeman me llevo muy bien. Me cae bien y tengo toda la confianza puesta en él. Le doy todo mi apoyo y tiene todo mi respeto“. A pesar de eso, varios medios españoles aseguran que Laporta está notablemente enojado y que la relación entre ambos es muy tensa.