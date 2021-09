Sin ropa y mojada, Karol G se deja ver en la ducha

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con frecuencia Karol G tiene preparada una sorpresa para sus fans, y en esta ocasión fue un breve video que publicó en sus historias de Instagram, en el que aparece sin ropa, mojada y en la ducha, luciendo muy sexy con su característica melena azul, que ahora combina con el color de sus cejas.

Además de ser una exitosa reguetonera, la colombiana no deja de ser fan de artistas, y en su cuenta de esa red social compartió un largo mensaje de la experiencia que vivió hace unos días al acudir a un concierto del grupo Aventura: “Les voy a contar una historia … resulta que ayer estaba en Las Vegas me enteré de que @aventura estaría en concierto en LA, y como la fan de Aventura que soy, viajé sin pensarlo para verlos. Estoy en mi espacio, bailando, cantando, gritando con sus canciones, y de repente llegan con un micrófono y me dicen: Ellos Quieren cantar Obsesión contigo para cerrar la noche, Estás lista !?? Y yo, q QueeeEEEe???!!!!! QuEeEee???😱”

Hace algunos días Karol se puso a cantar (a bordo de su avión privado) éxitos de otros artistas del género urbano, como Sech y J Balvin; sin embargo, lo que llamó la atención fue que también interpretó un fragmento de “Ley seca”, canción de su ex novio Anuel AA. View this post on Instagram A post shared by Rechismes (@rechismes)

