Tuca Ferretti reveló su secreto tras 30 años como técnico

Ricardo Ferretti es, sin duda alguna, uno de los entrenadores más importantes que ha tenido el fútbol mexicano en donde ha entrenado a múltiples equipos consiguiendo varios títulos. Sin embargo, lo más sorprendente es que está cumpliendo 30 años dirigiendo y reveló cuál ha sido su secreto para perdurar tanto.

El ´Tuca’ comenzó su etapa como director técnico en 1991, cuando tuvo la oportunidad de dirigir a Pumas y desde entonces ha estado dirigiendo de manera casi initerrumpida.

“El secreto es Hacer las cosas apasionadamente, o sea, me apasiona el futbol. Yo todo lo que hago lo hago al 100, entonces yo creo que esto es lo que me ha dado estas ganas de seguir trabajando. Me encanta mi trabajo y todos los días voy al cien para dirigir a los muchachos, poder orientarlos, prepararlos para que ellos hagan lo que realmente te mantiene en este puesto, sacar los resultados” confesó el entrenador de Bravos de Juárez.

Video cortesía Récord

El timonel brasileño comentó también que la combinación entre la confianza brindada por la directiva y sus jugadores es una de las claves para conseguir los resultados y eso es lo que lo ha mantenido por 30 años como entrenador.

“Me has oído muchas veces, yo siempre estoy agradecido con la directiva y con los jugadores, porque la directiva me apoya y los jugadores sacan los resultados. Esta combinación entre ellos es lo que me da la posibilidad de estar 30 años dirigiendo”, indicó.

El ‘Tuca’ Ferretti ha dirigido equipos como los Pumas, las Chivas de Guadalajara, Toluca, Tigres y actualmente entrena a los Bravos de Juárez y en sus años como entrenador ha conseguido dos títulos de la Liga MX-Apertura, 7 títulos de Campeón de la Liga MX-Clausura, un título de la Copa México, 6 títulos de Concacaf Champions League, 4 títulos de Campeón de campeones México y un título de Campeón de Copa Concacaf con la selección.