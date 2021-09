Educando a los latinos sobre las vacunas contra el covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los latinos hemos estado al frente de la pandemia por más de año y medio.



Desde diferentes campos laborales como empleados esenciales, enfermeras y trabajadores agrícolas, nuestra gente ha trabajado duro desde el principio para asegurarse que todos tengamos lo necesario para sobrevivir la pandemia, que trágicamente se ha llevado la vida demás de 600,000 estadounidenses. Según el CDC, esto incluye más de 114,000 latinos que han fallecido por COVID-19.



Como siempre, cuando la nación sufre, los latinos sufrimos de manera desproporcionada. Y ahora, la variante Delta —que es mucho mas peligrosa e infecciosa— está arrasando con las vidas dentro de comunidades mayormente no vacunadas.



Desafortunadamente, los latinos se están enfrentando a otra pandemia: la desinformación. Esta es igual de peligrosa que el virus, ya que está causando que muchos latinos no se vacunen y por lo tanto, son víctimas fáciles de la variante Delta.



Debido a estas razones y a la indecisión de muchos en la comunidad latina en vacunarse, el Ad Council y el COVID Collaborative han unido esfuerzos para llevar a cabo la campaña “De Ti Depende”.



Sin precedentes nos enfocamos no solo en urgir que este grupo se vacune sino en también en brindarles la información correcta sobre las vacunas contra el COVID-19, de parte de voces de expertos y de lideres confiables.



Nos hemos unido a varios de estos expertos, líderes religiosos y comunitarios alrededor del país, que han sido voces importantes en los esfuerzos del Ad Council y de nuestra coalición, participando en teleconferencias telefónicas con participantes ansiosos de saber sobre las vacunas. También hemos ofrecido consejos e información de los programas de nuestras organizaciones para educar a nuestra comunidad.



Lo más reciente fue un evento que presentó el histórico anuncio de servicio público del Papa Francisco y seis Arzobispos y cardenales de Centro y Sur América —incluyendo al arzobispo José Gómez de Los Ángeles— urgiendo a los latinos que se vacunen ya que inmunizarse es un “acto de amor”.



Estos eventos también han contado con la presencia de líderes religiosos como el padre Manuel Dorantes, de la Inmaculada Concepcion en Chicago, y los Reverendos Gabriel y Jeanette Salguero. de la Coalición Nacional Evangélica Latina de la Florida.



Estas voces han sido esenciales en la campaña ya que ellos se han enfocado en la importancia de que la religión y la ciencia trabajan juntos en erradicar la pandemia. También han sido esfuerzos cruciales en combatir la desinformación que tristemente, es algo que se propaga mucho en las iglesias y en las reuniones religiosas.



Nuestra campaña cuenta con expertos y líderes comunitarios para traer la información correcta, desmintiendo los mitos y desinformación sobre las vacunas contra el coronavirus.



Por ejemplo, hemos contestado varias inquietudes sobre las vacunas y la fertilidad. Aclaramos que la inmunización no causa ningún daño a la fertilidad ni a los embarazos. Es más, subrayamos que las vacunas protegen a las embarazadas y sus bebés.



También, a través de nuestro trabajo en las comunidades, con organizaciones como Unidos US, LULAC, Mi Familia Vota, la Fundacion Dolores Huerta y otras, llevamos las vacunas directamente a aquellos que se les es difícil transportarse, les informamos sobre qué presentar al vacunarse, cómo hacer una cita y qué hay que llevar.



Hasta ahora, estos esfuerzos han alcanzado a casi 1 millón de personas en el país.



De acuerdo con el CDC, desde marzo a mayo de 2021, solo el 28% de población nacional de latinos estaban completamente vacunados.



Sin embargo, el mes pasado las estadísticas del CDC demuestran que la comunidad latina ha recibido el 30% de las vacunas administradas en el país en los últimos 14días. Una estadística del 6 de julio reveló que el 39% de los latinos en el país están completamente vacunados.



Estos números nos demuestran que los esfuerzos han valido la pena y que cuando la comunidad latina está armada con información que viene de fuentes confiables, y ellos se sienten seguros y a salvo, se van a vacunar.



Desmentir mitos y brindar la información correcta es la mitad de la batalla y aunque todavía falta mucho por hacer, ver este avance es alentador.



La pandemia aún amenaza nuestras vidas y nuestro bienestar. Pero está en nuestras manos vencer el virus y prevenir que se continúe mutando. Lo podemos lograr al educarnos y vacunarnos. Tenemos que proteger a nuestras familias, amigos y comunidad. Visita detidepende.org para más información.

(*) El Dr. Ilan Shapiro es el director médico de educación en salud y bienestar de Alta Med. También es colaborador medico de Univision y MSNBC, comentando sobre los asuntos de salud y bienestar del país.