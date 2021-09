Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como lo sospechaba el día que lo reveló en ‘El Gordo y la Flaca’, Raúl de Molina le reclamó a Clarissa Molina que no le haya dicho que tiene novio, que haya esperado que estuviera de vacaciones para anunciarlo o peor, que no lo haya esperado para darle la exclusiva.

“Después de estar en ‘El Gordo y la Flaca’ durante 5 años, tratar de ayudarla, Clarissa espera que yo me vaya de vacaciones para decir que finalmente tengo novio“, le disparó Raúl de Molina a la actriz y presentadora dominicana cuando le tocó, este jueves, hacer su segmento.

Clarissa le contestó, con mucho humor, que debería estar contento que por fin tiene novio… Pero él insistió que, si no lo iba a esperar, por lo menos lo hubiera llamado para que él lo dijera primero en su cuenta de Instagram.

De Molina le siguió preguntando, pasó al anillo y después si se iba a casar antes o después de fin de año, a los que Clari le dijo que el próximo año.

Pero esto no terminó ahí, pues Clarissa decidió devolverle el juego, y le reclamó lo que mucha gente del público se cuestiona: “Procura no irte tanto de vacaciones, Raúl”, le dijo.

“Espérate, yo me tomo las vacaciones que tengo aquí en el programa, Lili tiene las mismas vacaciones que yo, si no me las tomo no me las pagan“, dijo Raúl.

Lo cierto es que el reclamo siguió y ella prometió pronto presentárselo. Pero en la charla, Lili reveló la que sería la verdadera razón por la cual Clarissa, quien suele ser muy privada, contó hasta con nombre y apellido, Vicente Saavedra, quién era el dueño de su corazón.

“Alguien la vio y le dijimos:’o lo dices tú, o lo decimos nosotros, y no le quedó otra que hacerlo”. Recordemos que unos días antes de que Clarissa contara que estaba de novia y muy enamorada, Elisa Beristain y Javier Ceriani ya lo habían contado en ‘Chisme No Like‘, hasta aseguraron que el empresario tiene un pasado no muy claro.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO EN QUE RAÚL DE MOLINA LE HACE EL RECLAMO A CLARRISA MOLINA:

