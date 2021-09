¡Victoria para los trabajadores de limpieza!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jacqueline García

jacqueline.garcia@laopinion.com

Con sentido de júbilo cientos de trabajadores de la limpieza se reunieron este miércoles en Los Ángeles para celebrar la ratificación de un contrato sindical en California que les otorgará los beneficios por los que han luchado por años.



Estos incluyen pensión de retiro, seguro médico familiar, protecciones de salud y seguridad por el covid-19 y salarios dignos por encima del mínimo, entre otros.



Los trabajadores son miembros del sindicato SEIU-United Service Workers West (SEIU-USWW), el cual representa a unos 20,000 trabajadores en todo California. El contrato que tenían culminó en 2016 y desde entonces venían trabajando con extensiones.



La última extensión venció el 31 de agosto de 2021 y los trabajadores, después de semanas de negociaciones con poderosas compañías para las que trabajan, estaban decididos a irse a huelga si no llegaban a un acuerdo.



Margarita Larin, quien ha trabajado en el sector de la limpieza por 25 años, fue parte de la mesa de negociaciones y dijo que aunque la lucha no fue fácil sí lograron ganar las propuestas que plantearon desde un principio

“Encuestamos a los compañeros, fuimos a buscarlos a cada sitio de sus trabajos, para saber cuáles eran sus prioridades”, indicó.



La trabajadora y negociadora contó que el 1 de septiembre, el grupo de miembros del sindicato y otros representantes estuvieron por 34 horas seguidas negociando sin detenerse. Para ellos esta era la última oportunidad antes de irse a la huelga.



“El lema era que no nos íbamos a mover hasta que no lográramos algo”, dijo Larin.



David Huerta, director del SEIU-USWW, felicitó al comité de la mesa negociadora y reconoció que la labor que tenía el grupo de trabajadores era difícil porque estaban representando a miles de conserjes (janitors).



“Ahora sabemos que de aquí en adelante un conserje va a poder jubilarse con dignidad y no esperar hasta que le siga doliendo el cuerpo”, expresó. “Lo que se logró aquí en Los Ángeles, se logró en todo California”.

Los trabajadores votaron en su mayoría a favor de lo acordado en pro de los empleados.

Beneficio a tiempo

Ana Nájera, de 66 años de edad, no paraba de bailar de felicidad mientras hacía línea para dejar su votación a favor del contrato en el local del sindicato en el centro de Los Ángeles.



Dijo que lleva trabajando 28 años en la limpieza y que este contrato es de gran ayuda. “Es muy bueno porque yo vivo sola”, dijo refiriéndose a las protecciones que el nuevo contrato ofrece.



Por su parte Roberto Cuestas, quien ha trabajado en la limpieza por 33 años, aseguró que su empleo durante la pandemia ha sido muy estresante y que también tuvo compañeros que fallecieron a causa del covid-19. Esta fue otra razón por la que decidió luchar por los miembros de su sindicato en la mesa negociadora pero dijo que le tocó ver lo difícil que fue aprobar los beneficios.



“Los dueños de las compañías no quieren ceder nada. Nos ven como si no nos los mereciéramos los beneficios”, indicó. Sin embargo aseguró que cada contrato que se ha aprobado los hace más fuertes como sindicato.



El contrato, considerado uno de los mejores en la nación, cuenta con varios beneficios y diferentes fechas de inicio.



Por ejemplo, los trabajadores de Los Ángeles Área 1 -que incluye el centro de la ciudad y Century City-

recibirán aumentos de $1.15 comenzando el 1 de septiembre (hace dos semanas), $0.90 adicionales para el 1 de mayo de 2022 y $0.65 adicionales para el 1de mayo del 2023. Esto culminará en un salario de $20.90 para 2023.



El área 2, que incluye la ciudad de Long Beach, tendrá el mismo aumento llegando a un total de $19.70 por hora. Y el área 3, que son áreas del condado de Los Ángeles, verán un aumento más lento que llegará a $16 para el 1 de enero del 2024.



El aumento de pensión ha subido de $0.30 a $0.50 centavos por cada hora, la cual comenzará a partir de 2023.



Además, se aprobó un aumento del seguro de vida de $20,000 para los miembros y $10,000 para los dependientes.

Esta cobertura ocurrirá sin agregar cobros adicionales.



Los trabajadores temporales ya califican para un plan médico acumulando 110 horas en lugar de 130 por mes. Y recibirán el día de Martin Luther King como día festivo comenzando en 2023.

Abogando por los demás

Durante la celebración los trabajadores de la limpieza también se tomaron un momento para apoyar al senador Alex Padilla, quien aboga por una legalización para los trabajadores esenciales -entre ellos muchos trabajadores de la limpieza.



Anabella Aguirre, trabajadora de limpieza y miembro de la mesa de negociación, dijo que lo que ganaron es lo justo como salarios dignos y la oportunidad de jubilarse cuando ya no puedan trabajar pero aún falta más.



“Como trabajadores esenciales inmigrantes, estamos luchando por nuestro lugar en este país y un camino hacia la ciudadanía para miles de otros trabajadores esenciales”, indicó.