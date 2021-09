La esposa de Justin Bieber desmiente los rumores sobre el cantante: “Es cariñoso y respetuoso”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unas semanas salió a la luz un video en el que Justin Bieber aparecía gesticulando con efusividad y gritándole aparentemente a su esposa Hailey a la salida de un club nocturno de Las Vegas. En aquel momento la joven modelo quiso aclarar que los rumores acerca de la discusión que habrían mantenido aquella noche no eran ciertos, pero no quiso dar más detalles. Ahora ella ha querido romper su silencio para aclarar que el cantante jamás actuaría de esa manera con ella porque es el mejor esposo que cualquier chica podría desear.

“Hay muchas narrativas flotando por ahí acerca de mí, acerca de él, o de nosotros. Como que ‘Justin no es amable con ella y la maltrata’, y no lo puedo creer… No hay nada más lejos de la verdad y es justo lo contrario. Realmente tengo la suerte de poder decir que estoy con alguien que es extremadamente respetuoso conmigo, que me hace sentir especial cada día”, afirmó la modelo en una entrevista al podcast de Demi Lovato.

Por si aún queda alguna duda, Hailey añadió que ellos siguen tan enamorados como el primer día, a pesar de lo que puedan pensar los demás o de la alargada sombra de Selena Gomez, que sigue persiguiéndolos. En la pasada gala del Met, los dos fueron recibidos en la alfombra roja por un grupo de curiosos que corearon el nombre de la ex de Justin mientras ellos posaban para los fotógrafos. “Bueno, la verdad es que literalmente nunca hemos estado más obsesionados el uno con el otro y nunca nos hemos divertido tanto juntos”, afirmó Hailey para dejar claro que ese tipo de situaciones no les afectan lo más mínimo. View this post on Instagram A post shared by ⚡НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА⚡ (@zvezdnye_news)

