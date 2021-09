Padres en contra de que suspendan pruebas de covid-19 en escuelas de Long Beach

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de encontrar bajos niveles de casos positivos en las pruebas de covid-19 durante las tres primeras semanas de clases, el Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD) suspendió los exámenes para los estudiantes no vacunados. Sin embargo, los padres de familia no están de acuerdo.

La superintendente Jill Baker dijo que el distrito llevó a cabo 60,000 pruebas a los estudiantes no vacunados durante las primeras semanas de escuela, y la tasa de casos positivos fue de menos de 1%.

La tasa de positividad en toda la ciudad de Long Beach para covid-19 es de 2.4%.

“Ese bajo nivel es un testimonio del trabajo duro que las familias, estudiantes y personal han puesto en las últimas semanas”, dijo Baker en una carta escrita a la comunidad escolar.

El LBUSD se había comprometido a hacer las pruebas anti-covid solo durante las primeras tres semanas de clases, y por ahora, al menos las suspenderán por una semana.

La superintendente no dijo en la carta por qué el programa se detendría por ahora, pero aclara a los padres, que el distrito analizará sus datos, en consulta con los funcionarios de salud de la ciudad antes de diseñar un plan para el resto del semestre de otoño.

Según el distrito escolar, hasta el viernes 17 de septiembre, 484 estudiantes habían dado positivo al coronavirus. Sin embargo, aún no se dan a conocer los resultados completos de la tercera semana de pruebas.

También 25 empleados resultaron positivos al virus y un vendedor o visitante externo.

La madre de Sebastián Abril de 12 años no está de acuerdo en que paren las pruebas de covid para los menores. (Cortesía Montserrat Abril)

En desacuerdo

Monse Urías, cuyo hijo Sebastián Abril de 12 años asiste a Dooley Elementary School, dijo que no está de acuerdo con la medida de suspender las pruebas, y que deben seguir. “Esta noticia me pone intranquila sobre todo porque hay muchas personas mayores como los padres de familia, que no se quieren vacunar”.

Urías dijo que en su casa todos están vacunados incluyendo su hijo Sebastián, quien se puso sus dos dosis de vacuna Pfizer durante el mes de julio.

“Incluso nos habían dicho en el distrito, que a los niños vacunados, les iban a hacer la prueba cada semana, a partir de este lunes. Yo había dado mi aprobación para que se la hicieran”.

Alberto Nava padre de un menor de 9 años que asiste a una escuela primaria del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, dijo que lo correcto es que continúen las pruebas de covid porque son medidas de prevención.

“Por supuesto que no me gusta que hayan tomado esa decisión porque los niños como mi hijo no son elegibles para ser vacunados y están en mayor riesgo al asistir a la escuela”.

Nava mencionó que se siente preocupado. “Aunque todos estemos vacunados en la casa, excepto el niño, no estamos inmunes. Si el niño agarra ecovid y lo trae a la familia, es más peligroso para nosotros”.

Enfatizó que no están a favor de que suspendan los exámenes. “Lo conveniente es dejarlos. No hay nada que diga que el virus ya se terminó”.

Hasta el domingo, el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, reportó que en Long Beach se han presentado 63,059 casos de covid. En total en todo el condado de LA, los casos estaban a punto de superar el millón y medio con 25,832 muertes.

La vacuna Pfizer se administraría en una dosis menor a los menores de 12 años. (Getty Images)

Vacuna para menores de 12

Por otra parte, se dio a conocer este lunes que Pfizer anunció que su vacuna sirve para los niños de 5 a 11 años, y que buscarán la autorización para aplicarla en este grupo de edad. Por el momento, esta vacuna es recomendada para los mayores de 12 años.

Muchos padres están esperando ansiosos que sus hijos menores de 12 años se puedan vacunar, debido a que ya regresaron a las escuelas y la variante Delta ha ocasionado que muchos niños se contagien.

Paloma de la Paz Tlaxca, la madre de Gael Tlaxca en espera de que llegue la vacuna para los menores de 7 años. (Cortesía Paloma Tlaxca)

La maestra Paloma de La Paz Tlaxca, quien es madre de un menor de 7 años, dijo que si se aprobara una vacuna para los niños de la edad de su hijo, se la pondría de inmediato. “La vacuna activa nuestro sistema inmune y eso da protección para combatir enfermedades”.

Añade que está consciente de que la vacuna no da una completa inmunidad, pero son eficaces y pueden prevenir que si por alguna razón, hay un contagio, no sea de gravedad.