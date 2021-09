Aleida Núñez deja ver sus curvas perfectas mientras modela mini vestido de animal print

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Con un diminuto vestido que estuvo a punto de enseñar de más, la bella cantante mexicana, Aleida Núñez, volvió a causar revuelo dentro de sus redes sociales.

Aunque a sus 40 años ya es toda una experta en subir la temperatura luciendo ardientes bikinis y conjuntos deportivos que revelan más que sus curvas perfectas, los diminutos vestidos son una de las prendas favoritas de la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, tal como lo comprobaron 3.4 millones de fanáticos durante sus últimas apariciones dentro de su perfil oficial de Instagram.

Y es que, posando frente a la cámara mientras luce un vestido con estampado de animal print, la también actriz mostró su curvilínea silueta, con lo que despertó más que suspiros de por lo menos 40 mil seguidores a quienes les compartió una frase que seguramente dejó pensando a muchos de ellos.

“Si estás con una mujer independiente cuídala, ella está contigo porque te ama, no porque te necesita…“, sentenció al pie de la publicación.

En la primera imagen, Aleida presumió con elegancia uno de sus lados más seductores, pero fue en la segunda postal en donde comenzó a subir la temperatura, pues posando de perfil, dejó a la vista poco más que la belleza de sus estilizadas piernas.

Sin embargo, fue la tercera imagen la que llegó para escandalizar a quienes no dudaron en hacerle llegar un atrevido piropo.

Para dejar claro que los vestidos son una de las prendas que mejor sabe lucir, un día antes robó suspiros con un espectacular modelito color verde y tirantes que dejó a más de uno con la boca abierta.

Esta seductora imagen también sirvió para anunciar que muy pronto volverán a disfrutar su talento a través de la televisión, pues participará en una serie producida por Televisa de la que no ha querido revelar más detalles. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

El desfile de arriesgados vestidos que provocan todo tipo de reacciones ya es toda una tradición en la cuenta oficial de la también empresaria, pues poco antes compartió una postal más en la que mostró su espectacular silueta enfundada en una prenda de color rojo y naranja con el que presumió unas curvas perfectas e inigualable carisma. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar: