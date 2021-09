Policía de Houston que atacó el Capitolio el 6 de enero se declara culpable; arrepentido admite que Biden ganó limpio

HOUSTON – Tam Pham, un ex-oficial de Policía de Houston, se declaró culpable de su participación en los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, y según su abogada, se encuentra arrepentido, triste y convencido de que Joe Biden ganó la presidencia de manera legitima.

Tam Pham, a former Houston police officer, has pleaded guilty to his involvement in the riots at the U.S. Capitol on January 6, 2021. #HouNews



You can read his plea agreement here: https://t.co/PAxbOC2s8E pic.twitter.com/8Z5umWSopJ — FBI Houston (@FBIHouston) September 21, 2021

Las autoridades informaron que Pham enfrenta argos federales relacionados con el asalto a la sede del Congreso tras una manifestación liderada por el entonces presidente Donald Trump.

Según la abogada Nicole DeBorde, Pham “está profundamente triste que lo asocien con los terroristas domésticos que atacaron el Capitolio en enero 6”.

Agregó esta que el exoficial “cree fuertemente en las leyes y que el presidente Biden fue escogido en una elección justa y libre”.

En aquel entonces el oficial del Departamento de la Policía de Houston fue parte de los disturbios violentos que se protagonizaron en el Capitolio de los Estados Unidos y al darse a conocer su participación por el FBI, Pham renunció a su cargo, según informó el jefe de la Policía, Art Acevedo. The #FBI is still seeking information regarding people who committed violence at the U.S. Capitol on January 6. Visit https://t.co/cU2OLlfBNY to see photos and videos from current cases, and if you recognize someone, submit a tip at https://t.co/G7iWD3XYeH. pic.twitter.com/PLxS3QQs8M— FBI Houston (@FBIHouston) August 18, 2021

Pham, de 48 años, trabajó con el departamento por 18 años y estaba asignado a la división de patrulla en la estación Westside. Al momento de su arresto el jefe de la Policía de Houston era Art Acevedo, quien declaró que “era vergonzoso” ver que un policía de su deptartamento había participado en los disturbios.

Pham fue identificado por fuentes como el oficial que viajó a Washington el 6 de enero y penetró al Capitolio durante la sesión que se realizaba en el Congreso para confirmar al presidente electo Joe Biden como el ganador de la presidencia.