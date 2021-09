Así lucía Maribel Guardia cuando participó en certamen de Miss Universo en los 70

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La actriz Maribel Guardia siempre deslumbra con su apariencia jovial y figura de infarto, misma que ha mantenido desde hace 42 años, cuando fue una de las participantes que buscó coronarse como la mujer más bella del mundo en el certamen de Miss Universo en 1978.

A diferencia de lo que se cree, Maribel Guardia no siempre ha sido la mujer segura de sí misma que es hoy. Al contrario, se comparaba con el resto de las chicas: “Yo me sentía fea, cuando gané Miss Costa Rica no lo podía creer (…) Ese año del Miss Costa Rica no habían patrocinadores, entonces la gente anunciaba a las muchachas que veían bonitas a un canal de televisión”.

Creo que estoy enamorada de la carita de Maribel Guardia joven my role model sinduda. 🖤 pic.twitter.com/gyFfNvMoYb — 。Depresión Tropical。 (@DescansenPez) February 18, 2021

Sin embargo, su determinación y belleza la llevaron a concursar en representación de su país; aquel certamen se llevó a cabo en Acapulco, México y si bien la costarricense no ganó el preciado título, sí que cautivó al público y productores de televisión mexicanos, por lo que dicho país se convirtió en su nuevo hogar.

Desde entonces, el carisma y belleza de Maribel Guardia no ha hecho más que incrementar; por esta razón, a sus 62 años es considerada una de las mujeres más guapas del medio artístico.

A través de sus redes sociales, la actriz de melodramas como "Muchacha italiana viene a casarse" y "Una familia con suerte" mantiene a sus seguidores al pendiente de su día a día, y parte fundamental es el ejercicio y cuidado personal, algo que promueve constantemente.

“La actitud en la vida es muy importante. Hombre, si puedes ser bonita, qué padre que seas bonita. Pero hay gente bonita que es muy amargada, que no está agradecida con la vida“, dijo Maribel a las cámaras de Univisión.

