Jenny García habla sobre la recuperación de su recién nacido tras contagiarse de Covid-19

A solo unos días de haber causado conmoción en redes por revelar que ella y su bebé de dos meses de nacido salieron positivos a Covid-19, la bailarina Jenny García informó que luego de haber vivido complicados días por los síntomas del virus, el peligro para ambos ya ha pasado.

A través de su cuenta de Instagram, la coreógrafa del programa “Hoy” mantuvo al pendiente a sus seguidores sobre cómo evolucionaba su salud y la de su pequeño, informando que si bien ella aún tiene malestares, su hijo ya se iba recuperando.

“Mientras yo me siento fatal, este niño quiere ver un musical y estamos viendo Rocket Man, bien emocionado no se quiere dormir. Pero gracias a Dios está bien, todo bien“, señaló García en un clip compartido en sus historias.

Sin embargo, la tarde del martes se volvió a pronunciar al respecto y con un semblante distinto reveló que emocionalmente se encontraban más recuperados: “Pues hoy ya nos sentimos un poco mejor. Todavía andamos un poco con la garganta mal, pero ya no tenemos dolor de cuerpo”.

Además, Jenny García destacó que esta experiencia le ha dejado muchas enseñanzas, como quiénes son sus verdaderos amigos.

“No cabe duda que hay una frase que dice que en la cárcel y en la enfermedad conoces a los amigos y me he dado cuenta de muchas personas que no pensé que eran mis amigas, de personas que no pensé que valía tanto para ellas. Cuando dije que no encontraba un jarabe hubo muchas personas que se empezaron a mover y estoy super agradecida con dios”, compartió a sus miles de seguidores. View this post on Instagram A post shared by JENNY GARCIA (@jennygarciaoficial)

Para concluir su mensaje, la famosa destacó que si bien este fue fue uno de los mayores momentos de incertidumbre en su vida, el pequeño Luca le dio la fuerza necesaria para salir adelante: “Luca saca lo mejor de mí de donde sea, no me deja sentirme mal, no deja que esté acostada. La verdad admiro a mi mamá cada vez que se sentía mal”.

