Livia Brito revela que está lista para ser mamá: “Ya me quiero embarazar”

Como nunca antes visto, la actriz Livia Brito habló sobre su postura ante la maternidad y reveló que desea convertirse en madre muy pronto. ¿Cómo se imagina su vida de mamá? Sigue leyendo para enterarte.

En una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la actriz que interpreta a “Fernanda” en el melodrama La Desalmada decidió responder algunas preguntas de sus seguidores; si bien muchas de ellas estuvieron relacionadas con la popular historia en la que actúa, otros no dudaron en cuestionarla sobre su vida privada.

Dichos cuestionamientos estuvieron relacionados a la maternidad, específicamente si le gustaría formar una familia pronto. Ante esto, la cubana respondió: “Sí, si quiero”.

Sin embargo, fue la respuesta que Livia Brito dio cuando le preguntaron cuál ha sido uno de sus sueños frustrados, la que impactó a los usuarios que sintonizaron su transmisión:

“Mi sueño frustrado es no haber sido veterinaria; me hubiera encantado ayudar a los animales (…) De hecho, quiero, algún día vivir en una finca, en un lugar tranquilo con una vaca, un cerdito, una gallina… tener a mis bebés allá. ¡Ah, por cierto! Quiero tener dos bebés, una niña y un niño si Dios me los da”, expresó la actriz.

Además, Livia destacó que debe “apurarse” buscar bebés porque le queda poco tiempo: “Pero ya me tengo que apurar porque ya quiero embarazarme, sí, ya me quiero embarazar, fuertes declaraciones”. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

Una vez entrada en el tema, Livia Brito confesó que quiere ser mamá lo más pronto posible, por eso ya “Estoy trabajando fuertemente en eso (…) hecho con amor, son bebés hechos con amor, dos bebés”, finalizó la famosa de 35 años.

