“Ya basta de discursos, ya hace falta la acción”, dice AMLO al urgir a EE.UU. resolver crisis migratoria

Desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que desde el inicio de su gobierno Estados Unidos se había comprometido a invertir 2 mil millones de pesos para Centroamérica y otros 2 mil millones para México con el objetivo de ayudar a resolver la crisis migratoria, sin embargo, dijo, esta situación no ha ocurrido.

“Desde que estamos nosotros primero sale el compromiso de que iban a invertir 4 mil millones; 2 mil para Centroamérica y 2 mil para México. Imagínense si me hubiese yo quedado parado esperándolo, me hubiese yo cansado. No ha llegado nada, nada, entonces ya basta de discurso, ya hace falta la acción“, dijo.

“Ya se requiere una integración económica, con respeto a las soberanías, pero pensando de manera distinta, no con medidas coercitivas. Este es un plan de emergencia, qué… ¿Vamos a seguir reteniendo a los migrantes?”, cuestionó.

“Ya basta de querer arreglar un problema social con medidas coercitivas. Nosotros no queremos helicópteros artillados. Lo que queremos es que la gente tenga recursos”, afirmó.

En su conferencia mañanera el mandatario mexicano reiteró su propuesta de que el Gobierno de Estados Unidos otorgue visas de trabajo a los migrantes centroamericanos que hayan participado en programas como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

“Entonces, hay que atenderlos en sus pueblos, en sus comunidades y además lo que le estoy planteando al Presidente Biden es que van a contar, los que se inscriban en esos programas, con una visa de trabajo temporal para que puedan ir seis meses a Estados Unidos y regresar a ver cómo están sus árboles, a ver a sus familiares, a dedicarse a otras actividades”, señaló.

“¿Qué no podrá el Senado de Estados Unidos aprobar este programa? ¿o se van a llevar estudiándolo un año, discutiéndolo, analizándolo?, no creo que nos ganen a nosotros en eso”, cuestionó.

“Porque además se requiere de la fuerza de trabajo, no hay en Estados Unidos trabajadores, no hay en Canadá. ¿Por qué no ordenamos el flujo migratorio si se necesita? ¿Por qué no hacemos una planeación? Para crecer se necesita la fuerza de trabajo, así como es importante el capital en una empresa, es importante el trabajo, yo diría que más importante”, mencionó.

Andrés Manuel López Obrador, aseguró que existen condiciones “inmejorables” para suscribir junto con Estados Unidos un buen convenio para el desarrollo de América Latina y el Caribe y enfrentar el fenómeno migratorio

“Hay condiciones inmejorables como para suscribir un buen convenio para el desarrollo de América Latina y el Caribe y en particular con los países de Centroamérica”, afirmó.

En su conferencia mañanera Andrés Manuel López Obrador reiteró que existe “un buen ambiente” debido a que el presidente Joe Biden, la Vicepresidenta Kamala Harris, así como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, han mostrado interés en el tema migratorio.

“Entonces ahora hay un buen ambiente, repito, porque el Presidente Biden sí está interesado, la señora Kamala Harris, el señor Sullivan -que es el asesor de seguridad del Presidente Biden- también muy interesado”, reiteró.

“Ahora el embajador (Ken Salazar), o sea que hay condiciones inmejorables para suscribir un buen convenio de desarrollo de América Latina y el Caribe y, en particular, con los países de Centroamérica. Entonces, vamos a esperar, pienso que sí van a haber resultados”, puntualizó.

