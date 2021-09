Frida Sofía rompe el silencio y le da el último adiós a su hermana Natasha Moctezuma con un sentido video

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A inicios del mes de septiembre se reportó una inesperada noticia: “Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía, murió”. La hija de Alejandra Guzmán guardó silencio. Semanas han pasado, septiembre avanza y casi termina sin que la familia haya, aún, desvelado las razones de su fallecimiento. Natasha tenía 24 años de edad.

Frida retomó las redes sociales días atrás, sin hablar del tema. Siguió exponiendo sus productos y se mantenía hermética sobre la muerte de Natasha Moctezuma; lamentablemente, en medio de este dolor sufrió un nuevo golpe. Su abuelo, Enrique Guzmán, habló del fallecimiento de la hija de Pablo Moctezuma y Beastriz Pasquel. Dijo que esto era karma para su nieta -Frida-. Además aseguró que para él, la joven ya no era parte de la familia. “Ya no es parte de la familia. Para mi no es parte de la familia”, dijo. El público lo destrozó. La gente reaccionó a favor de Frida y a él lo llamaron insensbile. Días después éste pidió disculpas.

Sin hacer referencia a su nombre -Enrique Guzmán-, Frida contestó lo siguiente en sus historias de Instagram: “Desintoxica tu historia de vida, desintoxica tu página, tu hogar, tu refrigerador, debajo de tus cuentas, tu clóset, tu camino, tu celular, tu vida y tu mente“.

Pero hoy, 23 de septiembre, hace unas horas, Frida rompe el silencio y le da el último adiós a su hermana Natasha Moctezuma con un sentido video. En éste la recuerda alegre, sonriente y feliz. Viva. Junto a esta publicación la hija de La Guzmán escribió: “Me hace falta mi persona favorita”.

Días antes Frida también reaccionó al pésame recibido por parte de una fan. Ante las condolencias de ésta la hermana de Natasha Moctezuma dijo: “Por ella vivo. Es lo que ella más quería, vivir, así que honraré su nombre por el resto de mi vida haciendo lo que a ella más le hubiese gustado ver en mi corazón”.

Este mensaje lo dejó en la sección de comentarios de esta publicación en Instagram.

