“No hay manera de que crean esa mierda”: Caleb Plant se defendió y “dejó en evidencia” al Canelo

Caleb Plant salió desfavorecido del primer enfrentamiento que tuvo contra Saúl Álvarez. El mexicano le conectó en el pómulo derecho y a raíz de ello le causó un pequeño corte, que la opinión pública y los memes no pasaron por alto. No obstante, Plant se defendió por Twitter con argumentos, “dejando en evidencia” al Canelo.

La pelea entre ambos se habría generado por comentarios que Plant habría realizado sobre la mamá de Saúl Álvarez.

#Canelo y Plant se van a los golpes en su conferencia de prensa #CaneloPlant #BeverlyHills 😲 pic.twitter.com/FkHFXRUe7a— Ricardo López Juárez (@Ricardo_Deporte) September 21, 2021

Pero Plant tiene otra versión, y a través de Twitter la dio a conocer: “Mi mamá fue asesinada por la policía hace un par de años. ¿Por qué traería a colación a la madre de cualquiera aún cuando no me importe? ¿Por qué abriría la puerta para que alguien me diga “¿acaso tu mamá no fue disparada y asesinada por la policía, tonto?“, escribió. My mother was shot and killed by the police 2yrs ago. Why would I ever bring anyone’s mother up and even if I didn’t give a fuck, why would I open that door up just for some1 to 1 up me and tell me “didn’t your mom get shot and killed by the police dummy?” https://t.co/Zp2QMJGOTC— CalebPlant (@SweetHandsPlant) September 22, 2021

“No hay manera de que crean esta mierda. La verdad es que él está molesto porque tiene a alguien enfrente que no le tiene miedo y no está aquí solo para tomar el cheque, su ego no lo puede soportar“, añadió el estadounidense. No way y’all believe that shit… truth is he’s mad he’s got someone in front of him who isn’t scared of him and isn’t just here to pick up a check and his ego can’t handle it— CalebPlant (@SweetHandsPlant) September 22, 2021