Aunque parezca mentira, Billie Eilish solía ponerse vestidos a diario

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La imagen pública de Billie Eilish se vio vinculada desde un primer momento a los atuendos anchos que lucía en público y que la hacían destacar entre el resto de estrellas del pop de su edad. Por esa misma razón, la portada que protagonizó hace unos meses para la revista Vogue posando con un corset causó un gran revuelo porque mostraba una faceta suya más adulta y “femenina” de lo habitual.

Lo irónico de aquella polémica es que, en realidad, la artista no siempre prefirió las prendas andróginas y sólo comenzó a ponérselas a diario debido a las inseguridades que desarrolló al mismo tiempo que aumentaba su fama. “Los vestidos grandes eran lo que más me gustaba del mundo cuando era una niña. Tenía muchísimos. Me ponía vestidos a diario”, reveló en declaraciones a “la biblia de la moda”. “Fueron los problemas de imagen corporal lo que acabaron con todo eso. ¿Por qué crees que llevo vistiéndome como me he vestido durante los últimos años?”

Sin embargo, todo eso ha cambiado ahora, como lo demostró el hecho de que hace unas semanas asistiera a la gala del Met enfundada en una impresionante creación de Oscar de la Renta, con un pronunciado escote y una vaporosa falda.

También te puede interesar:

Billie Eilish perdió 100.000 seguidores por culpa de un escote

Britney Spears cuestiona la veracidad de los nuevos documentales sobre su vida

Thalía confiesa qué haría falta para que volviera al mundo de las telenovelas