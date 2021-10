Dos enormes incendios estallan casi al mismo tiempo en Los Ángeles; uno fue muy cerca de Cal State LA

Dos incendios similares en grandes bodegas estallaron en una tarde con fuertes vientos en Los Ángeles, causando enormes columnas de humo y poniendo en riesgo un campus universitario.

Poco después de las 5 pm se incendió una bodega localizada en la cuadra 4900 de E. Alhambra Avenue, en el barrio de El Sereno, muy cerca del centro de Los Ángeles.

Más de 140 bomberos acudieron al lugar del incendio, localizado adyacente al campus de Cal State Los Ángeles.

Se indicó que el edificio sirvió hace algunos años como pista de patines sobre ruedas. Se investigaban las causas del incendio. One more look of the Alhambra Fire in El Sereno as seen from nearby University Hills. #CBSLA #AlhambraFire. Smoke very thick as reported by residents. pic.twitter.com/uydsBMUhGy— Juan Fernandez (@NewsJuan) October 1, 2021

Unas tres horas antes se produjo el incendio en Carson. Oficiales del Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijeron que fue en un centro de distribución ubicado cerca de la intersección de las calles S. Avalon y E. Alondra.

Presuntamente, el incendio de 3 alarmas fue causado por la explosión de un bote de gel antibacterial y se extendió de manera peligrosa por la presencia de cientos de estantes de madera. 🚨#BREAKIBG: Several buildings evacuating due to hazmat-fire incident in Los Angeles



📌#Carson l #CA



Hazmat crews are responding to a large warehouse in southern Los Angeles. Witnesses are also reporting small explosions.

Police are now working to evacuate all nearby buildings pic.twitter.com/fQCZgSWWmQ— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 30, 2021

El fuego logró ser contenido por la labor de más de 200 elementos de bomberos, según dijeron las autoridades. Fire activity is completely erratic – the fire has doubled in size in minutes. Social media reports indicate the fire is being fueled by pallets full of highly flammable rubbing alcohol that were packaged and ready to ship out of this Carson warehouse. 🎥: @ABC7 pic.twitter.com/6o5JRV4NEo— Malik Earnest (@MalikEarnest) September 30, 2021

Noticia en desarrollo.