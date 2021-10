Día Internacional del Café: estos son los países más y menos adictos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hoy, 1 de octubre estamos celebrando el Día Internacional de Café, una bebida que para millones de personas en el mundo entero es su despertador por las mañanas y por ende, puede llegar a ser uno de los productos más demandados en decenas de países.

Es por ello que las grandes ciudades están inundadas de cafeterías en donde se preparan cafés de todo tipo, y también lo encontramos en pequeñas tiendas de conveniencia para quienes lo necesitan para seguir con sus actividades del día pero no tienen mucho tiempo para comprar uno.

Esto hace que café no es solo una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, sino que también es una de las mercancías más comercializadas en el mundo y uno de los productos líderes en comercio justo.

Según datos de la Organización Internacional del Café (OIC), se estima que todos los días se consumen más de 3,000 millones de tazas de café en todo el mundo. En Estados Unidos se calcula que el 54% de sus habitantes beben al menos, 1 taza diaria, mientras que Brasil es el principal productor y exportador de café en el mundo.

Sobre el tema, el sitio de Statista recopiló una serie de datos para conocer qué países lideran el consumo de café en el mundo y en cuáles esta bebida no es tan popular como todos pudieran creer.

Con base en dicho análisis, aquí te contamos en qué sitios se bebe más café y en cuáles no.

Los 5 países donde se bebé más café (datos per cápita por año)

1) Finlandia: Se estima que en este país se consumen, al año, 8,2 kilos

2) Dinamarca: Se consumen 7,4 kilos al año.

3) Noruega: Se estima que una persona consume 6,8 kilos de café. View this post on Instagram A post shared by Worldwide Coffee Tour (@worldwide_coffee_tour)

4) Brasil: Pese a ser la nación productora #1, el consumo es menor: 5,4 kilos. View this post on Instagram A post shared by SUPREMO COFFEE (@supremokaffee)

5) Italia: En Europa, es de las naciones cafeteras con más prestigio y se consumen 4,9 kilos. View this post on Instagram A post shared by Pedro Carrilho (@pedroccarrilho)

Los 5 países donde se bebé menos café (datos per cápita)

1) España: Podría pensarse que en territorio ibérico se toma mucho café pero se estima que cada habitante consume 3 kilos por año. View this post on Instagram A post shared by Lizzy (@laiiiiiiiiii.68)

2) Japón: La nación asiática bebe 2,1 kilos. View this post on Instagram A post shared by Anubhav Chakravorty (@brew_elixir)

3) Colombia: El país sudamericano también es uno de los grandes productores de café; sin embargo tiene un consumo menor entre sus habitantes: apenas 1,5 kilos por año. View this post on Instagram A post shared by Abax Travel Dmc (@abaxtraveldmc)

4) Reino Unido: Pese al clima, el café no es tan popular pues se consumen tan solo 1,3 kilos. View this post on Instagram A post shared by Coffee-Mobile London Ltd (@coffeemobilelondonltd)

5) México: México también es de los países latinoamericanos que se caracteriza por su producción cafetera, pero no es muy consumida por sus habitantes pues se calcula que cada persona apenas gasta 500 gramos al año. View this post on Instagram A post shared by @stradaalea

