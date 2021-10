Horóscopo: Qué le espera al signo de Acuario en octubre del 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en once, plasmas hechos creativos que repercuten en otros exponencialmente. Con una lucidez impactante en tu trabajo y con mucha autoridad, logras un resultado brillante. No te van a poder decir que no frente a lo que tu pidas a cambio por tu genialidad.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Aires nuevos en tu estructura familiar, se desactivan viejos argumentos y dejan de tener voz y voto. Una libertad sale de lo más profundo de ti y favorece a quienes te anteceden y a quienes te preceden. Limpieza kármica en casa.

AMOR Y SEXO. Con Venus en la casa del amor, una red vincular amorosa y potente circula con tu pareja si no te dejas envolver por el “sonido de sirena”. Venus en su expresión más elevada genera amor, en su versión menos elevada genera vínculos donde no hay entrega genuina.

EL DESAFÍO. Ábrete a la aventura y atrévete a hacer ese cambio de look que quieres.

LA OPORTUNIDAD. Con la sinceridad aumenta la confianza. Expón tu punto de vista.

TU ALIADO. Aries hace realidad uno de tus sueños.

