VIDEO: Andrea Meza recibe propuesta para conducir ‘Venga la alegría’ y ella prefiere la música

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La mexicana Andrea Meza, quien es la actual Miss Universo, sigue dando de qué hablar, y es que en esta ocasión participó en un evento que tiene como propósito ayudar a niños con problemas de paladar hendido, en donde fue entrevistada acerca de su colaboración, también la modelo aprovechó para responder si estaría interesada en incursionar en la conducción y si además tiene pensado integrarse al elenco de “Venga la Alegría”.

Meza reconoció el trabajo que desarrollan los conductores del famoso matutino de TV Azteca, sin embargo, aseguró que hasta el momento no tiene pensado incorporarse como conductora ni como participante del famoso show de talentos “Quiero Cantar”, pero no descartó considerarlo en algún momento si se le presenta una oferta parecida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La actual Miss Universo, Andrea Meza, arranca suspiros posando en traje de baño y mini vestido rojo

Lo que sí dejó muy claro la chihuahuense es que le interesaría incursionar en el terreno musical una vez que termine la etapa profesional que actualmente desarrolla, fue en días recientes que Andrea Meza sorprendió a sus más de dos millones de seguidores en redes sociales al compartir un video en el cual reveló el gran talento que tiene para cantar, por lo que muchos le cuestionaron acerca de si piensa hacer carrera en la música en algún momento.

Meza dejó sin palabras a sus admiradores luego de que diera a conocer sus aptitudes para el canto mediante un video en donde se le ve cantando y reveló en entrevista para el programa “Venga la Alegría” que tiene claro que en cuanto termine su ciclo como reina de belleza incursionará en el terreno musical.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Andrea Meza, actual Miss Universo, es blanco de crueles críticas por el aspecto de sus pies

“Mi papá me tocaba la guitarra y yo cantaba sus canciones, me pone feliz. Estoy bien, me siento cómoda cuando estoy cantando, nunca lo hice profesionalmente, sin embargo, es algo que sí me gustaría explorar”, aseguró emocionada la Miss Universo, quien además se mostró más inclinada para interpretar el género serreño, género que viene en sus raíces chihuahuenses.

“Tal vez (elija ese género), la música sierreña me gusta, crecí con esa música, me gusta cantarla. No he definido todavía por qué género inclinarme”, señaló. Y al ser cuestionada si se le gustaría integrarse al elenco de la siguiente temporada de “Quiero Cantar” Andrea Meza no dudó en mostrar su emoción: “Estaría padrísimo, he visto a Kristal (Silva) y ¿por qué no? Sería súper divertido”, concluyó.