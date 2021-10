Carolina Sandoval se muestra ‘extrañando’ las redes sociales luego de que presentaran fallas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval ha provocado las reacciones de sus millones de seguidores luego de que en recientes publicaciones dejará ver cuánto se vio afectada, por no poder tener acceso a sus cuentas oficiales por varias horas.

La popular empresaria e influencer de las redes sociales ha dejado entrever que se vio ‘afectada’ luego de que las plataformas de Facebook, WhatsApp e Instagram se vieran afectadas en su servicio a nivel mundial, afectando las comunicaciones de millones de usuarios por más de 6 horas.

Ante esta situación “La Venenosa” se ha colocado un video en su cuenta de TikTok donde también cuenta con bastantes seguidores, siendo un espacio donde explota su creatividad al máximo con los distintos cortos de comedia o el uso de divertidos audios, logra sacar las sonrisas de sus fans.

Se le puede ver en unas imágenes ‘muy preocupada’ mientras trata de meditar y aprovechar que no tiene redes que revisar, aunque no puede evitarlo y no es tanta su fuerza de voluntad y termina ‘echándole un ojo’ a ver si ya se había restablecido el servicio correctamente.

“Yo meditando para internalizar que no me importa que no estén funcionando ni Facebook, ni WhatsApp, Instagram, etc”, es la frase que acompaña su post.

Las reacciones de sus fans han sido en apoyo a “La Reina de la faja” pues muchos le han expresado su incertidumbre por no saber de sus actividades del día, ya que la famosa acostumbra a realizar múltiples publicaciones diariamente.

“Me he preguntado todo el día de hoy por ti. Y moría por tener una cámara escondida en tu casa. Jajaja. Te AMO”, le ha escrito un admirador.

En una segunda publicación que hizo en espacio de pocas horas, pero siguiendo con el mismo tema pudimos observar a la venezolana caminando por las calles ‘buscando a Instagram’ lo que provocó las carcajadas de sus seguidores.

