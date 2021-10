5 cosas que debes saber sobre las jarras con filtro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Publicado el 23 de julio de 2019 | Actualizado el 13 de septiembre de 2021

Tanto si bebemos de una botella de plástico como del grifo de la cocina, esperamos que el agua esté limpia y fresca. Pero los titulares noticiosos sobre el plomo y el cloro tóxicos nos recuerdan que nuestro suministro de agua no siempre fluye fresco desde las cascadas de las montañas. ¿Sabemos realmente si es segura el agua que bebemos?

Un estudio sobre los contaminantes del agua realizado por Consumer Reports y The Guardian detectó niveles medibles de plomo en casi todas las muestras de los sistemas de agua comunitarios que abastecen a más de 19 millones de personas. El plomo es un metal pesado que se filtra por la corrosión de las tuberías de agua y las instalaciones de fontanería de los hogares. Es inseguro a cualquier nivel. El cloro se utiliza para matar los gérmenes en los sistemas de agua, pero los subproductos de la desinfección también pueden representar una amenaza para la salud. El cloro está relacionado con una mayor incidencia de cáncer, especialmente en las zonas rurales y de bajos ingresos.

Las jarras con filtro no son una solución mágica, pero muchas pueden reducir el plomo, el cloro y los sabores y olores desagradables.

Las jarras son el segundo tipo de filtro de agua preferido después de los filtros incorporados en los refrigeradores. Y son relativamente baratas, normalmente menos de $40, y fáciles de usar. Basta con llenarlas en el grifo y esperar a que el agua pase por el cartucho.

CR evalúa las jarras específicamente para determinar si eliminan los sabores y los olores. Reunimos a un panel de catadores de agua profesionales y les damos agua con compuestos comunes para que huela y sepa a varias cosas: metal, abono, tierra húmeda, una planta de tratamiento de aguas residuales y una piscina. Definitivamente, ¡no es el tipo de bebida que quieres en el grifo! Luego, nuestros catadores califican cada jarra en función de lo bien que elimina los sabores y los olores frente a una base de agua pura de manantial.

“La capacidad de las jarras para eliminar sabores y olores desagradables es muy variada y algunos modelos no son tan eficaces”, dice Richard Handel, director del proyecto que supervisa las pruebas de los filtros de agua de CR.

Y si un fabricante afirma que su jarra cumple las normas establecidas por NSF International para eliminar contaminantes específicos, como el cloro y el plomo, nosotros lo comprobamos. En nuestras pruebas, todos los modelos eliminan eficazmente el cloro y cuatro modelos eliminan el plomo.

Pero hay otros factores que hay que tener en cuenta, como el costo, el sabor, el olor y cómo fluye el agua por la jarra (¿se obstruye?).

Para obtener más información, consulta nuestra guía de compra de filtros de agua. Para conocer los detalles sobre el rendimiento de las jarras en nuestras pruebas, los miembros de CR pueden consultar nuestras calificaciones de filtros de agua. Los siguientes son cinco aspectos que debes saber sobre las jarras con filtro.

1. Sí, los filtros pueden hacer que el agua sepa y huela mejor

Compuestos y productos químicos como el zinc, el cloro y el sulfuro de hidrógeno pueden hacer que tu agua tenga un sabor metálico o un olor a aguas residuales. En nuestras pruebas, evaluamos la eficacia de las jarras para eliminar los contaminantes del agua, y creamos una calificación combinada para la reducción del sabor y el olor. Nuestras pruebas han encontrado que la mayoría de los modelos son bastante eficaces en la reducción del sabor y el olor. Una jarra, la Pur (que aparece abajo), obtiene una calificación de Excelente, y cinco se registran como Muy Buena. Dos jarras de baja calificación no superan la prueba de sabor y olor, con una calificación de Deficiente.

2. Es importante saber qué hay en el agua del grifo

Incluso si el sabor y el olor son tus principales razones para utilizar una jarra con filtro, es una buena idea investigar otros posibles contaminantes en el agua de tu localidad. El Informe de confianza del consumidor (CCR) de tu proveedor local de agua indicará los niveles de contaminantes, como metales pesados, pesticidas y microbios, que están presentes.

Las tuberías de tu casa o apartamento también pueden afectar la calidad del agua. Si la casa se construyó antes de que las tuberías sin plomo fueran obligatorias en 1986, es conveniente que compruebes si el agua contiene plomo que pueda estar filtrándose por las tuberías. No hay un nivel seguro de exposición al plomo. Incluso los niveles más bajos pueden causar problemas de salud como hipertensión, disminución de la función renal, problemas reproductivos en los adultos, problemas de aprendizaje, retraso en el crecimiento, anemia y problemas de audición en los niños. Tu departamento de salud local o estatal puede ofrecer kits gratuitos que analizan una serie de contaminantes, incluyendo el plomo. También puedes recoger una muestra y enviarla a un laboratorio certificado para que la analicen, lo que puede costar entre $20 y $100.

3. Todas las jarras con filtro son diferentes

Ningún filtro lo hace todo. Algunas jarras eliminan contaminantes de mal sabor como el cloro, el zinc y el sulfuro de hidrógeno. Otras eliminan el plomo. Si una jarra filtra el plomo u otros contaminantes como los compuestos orgánicos volátiles, los metales pesados, los productos farmacéuticos y las hormonas, el envase debe llevar una marca de certificación independiente para cada uno de ellos. Si el agua que consumes contiene contaminantes graves, una jarra con filtro podría no ser suficiente para mitigar el problema. Es posible que necesites un sistema de filtración más completo.

4. El costo de los filtros de repuesto se acumula

Las instrucciones del fabricante te indicarán la frecuencia con la que debes cambiar el filtro. Por lo general, es cada dos meses o 40 galones, lo que ocurra primero. Deberás seguir esas pautas porque los filtros obstruidos con partículas simplemente dejan de funcionar. Además, el carbón activado en los filtros que atrapa sabores y olores tiene una capacidad limitada para absorberlos antes de que deje de funcionar. Cinco jarras en nuestras pruebas tienen una calificación de Excelente para la obstrucción (lo que significa que normalmente no se obstruyen), mientras que dos modelos fallan terriblemente debido a problemas de obstrucción.

Si notas que el agua sale lentamente de tu jarra, es probable que el filtro esté obstruido y sea el momento de reemplazarlo. Algunas jarras con filtro tienen un indicador de vida del filtro que te indica cuándo es el momento de reemplazarlo. Entre las jarras en nuestras pruebas, el costo del filtro por año va desde $27 por uno con la mejor puntuación de obstrucción a $150 por una jarra con la peor puntuación debido a problemas de obstrucción. Es una decisión fácil. Puedes comparar los costos utilizando la pestaña de características y especificaciones en nuestras calificaciones.

5. Estas jarras pueden tardar en filtrar el agua

Se podría pensar que todas las jarras filtran el agua a la misma velocidad. Pero no es así. En nuestras pruebas, las dos jarras con mejor puntuación variaron considerablemente en cuanto al tiempo de filtrado. Una jarra, un modelo de filtro a medida que se vierte, filtró un cuarto de galón de agua en 1 minuto y 15 segundos. La otra jarra tardó casi 15 minutos. Su fabricante afirma que el mayor tiempo de filtrado se debe a una tecnología propia que elimina eficazmente el 99% del plomo.

La velocidad de flujo puede no ser una preocupación si sueles llenar tu jarra y guardarla en el refrigerador para más tarde. Pero si en tu casa hay mucho movimiento y se consume mucha agua, es un factor que debes tener en cuenta. La marca Brita ha obtenido la mejor puntuación en nuestras pruebas de velocidad de flujo y obstrucción

Los miembros de CR pueden comparar las jarras con filtro, incluyendo sus velocidades de flujo, en nuestras calificaciones de filtros de agua, y leer más sobre todas las opciones en nuestra guía de compra de filtros de agua.

¿Qué hay en tu agua?

¿El agua de tu casa sabe mal? Los expertos de Consumer Reports, Perry Santanachote y James Dickerson, explican cómo obtener información sobre las pruebas de agua y los mejores sistemas de filtración.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.