Aleida Núñez presume sus provocativas curvas mientras posa con mini vestido blanco

Aleida Núñez sigue causando revuelo a través de las redes sociales, en donde nuevamente derrochó belleza y sensualidad posando con un micro vestido de infarto que consintió la pupila de miles de fanáticos.

La originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, inició su carrera como actriz y cantante, sin embargo, gracias a su impactante belleza también ha logrado destacar dentro de las redes sociales, en donde no solo revela algunos detalles de sus proyectos profesionales, pues también presume que se ha convertido en exitosa empresaria de su propia línea de ropa; por supuesto, sin olvidar las atrevidas fotografías en las que no puede dejar de lucir su belleza con ajustadas y diminutas prendas que arrancan suspiros al por mayor.

Así fue como apareció este martes en un par de arriesgadas imágenes en las que por poco enseña de más mientras posa con un sexy micro vestido en color blanco, con el que sus curvas arrancaron suspiros a miles de seguidores.

La publicación que robó miradas y más de 50 mil corazones rojos y una lluvia de piropos y propuestas subidas de tono, comprobó nuevamente que es una de las celebridades favoritas sobre los escenarios, pero también dentro de esta famosa red social.

Para recordar cuánto le importan sus 3.4 millones de seguidores, Aleida enamoró poco antes modelando un reveladora prenda de ropa interior en color rojo y un saco del mismo tono, prendas que robaron nuevamente la atención de más de 62 mil fieles admiradores, ante quienes lució el atractivo conjunto, con el que sus voluptuosos encantos no pasaron desapercibidos. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

En otra serie de instantáneas más, aceleró el corazón de sus fans posando con un top de encaje y animal print que combinó a la perfección con un pantalón de piel en color negro, prenda que decidió bajar mientras da la espalda a la cámara en una de las postales, todo esto para revelar nuevamente su escultural silueta. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

