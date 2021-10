MacArthur Park cerrará por dos semanas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A diferencia de lo que ocurrió durante el cierre de un parque en Echo Park en marzo pasado donde hubo desplazamiento de personas sin hogar; para las obras de remodelación y mejoras que tendrán lugar en MacArthur Park, las autoridades dijeron que la zona no será “militarizada” con agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).



El concejal Gil Cedillo aseguro a La Opinión que el enfoque de su oficina será totalmente distinto, a fin de dar cumplimiento al desafío de proporcionar parques seguros y limpios para las familias de bajos ingresos del Distrito, a las comunidades de inmigrantes y a los miembros de la comunidad LGBTQ.



Dentro del proceso de rehabilitación del parque, cuyos trabajos se efectuarán durante dos semanas, también se pretende proteger a las familias del acecho de pandilleros que reclaman ser “dueños” del territorio alrededor del lago, en la zona de MacArthur Park, Westlake y Pico-Union.

Fechas clave

A partir del último miércoles 29 de septiembre, personal de la oficina de Cedillo distribuyó avisos impresos a los vecinos para informar del cierre del parque, que tendrá lugar el próximo 15 de octubre.



También se proporcionó una notificación verbal sobre el cierre del parque a todos los que viven en el área verde.



Es a partir del lunes 4 de octubre que iniciará el proceso de instalación de postes de cercado en horas de la mañana.



Y desde el 11 de octubre, durante el día y la noche, se instalarán cercas de alambrado, dejando abiertas la entrada y salida en las cuatro esquinas del parque hasta el cierre programado -cuatro días después.



“El parque no será militarizado”, aseguró Cedillo, sin referirse directamente a la detención en marzo de 180 personas que se negaron a dispersarse cuando intervino la policía en el desalojo de los indigentes en un parque de Echo Park, zona que representa el concejal Mitch O’Farrell.



Cedillo indicó que, durante el proceso en MacArthur Park, a las personas sin hogar se les proporcionará una vivienda y refugio para quienes acepten la oferta.



Hasta la fecha, la intervención del concejal angelino ha logrado la instalación de un nuevo patio de recreo, un campo de fútbol sintético y pasto nuevo alrededor del Levitt Pavilion, un espacio para música, además de una pista de baile para ofrecer conciertos gratuitos en el parque.



José Rodríguez, subdirector de distrito de la oficina del concejal informó que el Departamento de Parques y Recreación (RAP) se encargará de completar reparaciones eléctricas a bóvedas subterráneas, reparaciones y mejoras de iluminación, resembrado de césped y jardines; además de reparaciones y mejoras de riego, reemplazos de señalización y reparaciones y reemplazo de muebles del parque.



Una vez cerrado el parque, RAP finalizará las mejoras y se realizaráuna evaluación final. En la primera fase de la obra se invertirá $1.5 millones, aunque el proyecto completo en 2023 será por un total de $23 millones.

El concejal Gil Cedillo detalló los planes de remodelación del área.

“Por el bien de todos”

La idea de renovación fue bien recibida por la señora Castro, quien prefirió no revelar su nombre. La salvadoreña vive en la zona de la avenida Rampart y cuenta que a diario espera a su nieta cuando sale de la primaria Charles White Elementary School.



“Si es para mejorar el parque, que lo cierren; es para bien de todos nosotros”, expresó la mujer originaria de Usuluán, quien dijo que a diario lleva pan para alimentar a las palomas y gaviotas del lago, mientras espera a su nieta.



El área de MacArthur Park, Westlake y Pico-Union ha sido representada históricamente por comunidades desatendidas que carecen de suficiente espacio verde abierto.



El concejal Cedillo reconoció que las pandillas se han apoderado del territorio de partes del parque, extorsionan y asaltan a las personas que no tienen vivienda y, a menudo, utilizan las tiendas de campaña para actividades ilegales.



Tal actividad ilícita ha hecho que el parque sea inseguro tanto para todos los que acceden y se encuentran el lugar.



“Vamos a cerrar el parque. Entonces no sé cómo van a funcionar las pandillas en un parque que está cerrado. Pero sabemos que este es un problema que es crónico y persistente. Y requiere mucho de nuestro trabajo”, dijo Cedillo.

Las autoridades empezarán a colocar el enrejado en los próximos días para iniciar con el trabajo de limpieza.

¿A dónde nos vamos a ir?”

José Sánchez, un mexicano de Chihuahua que deambula por el Parque MacArthur, dijo que a diario visita el lugar para intentar olvidarse de sus penas, debido a que su esposa lo abandonó y lo dejó sin dinero.



Para colmo de sus males, este hombre de 52 años perdió su trabajo de mantenimiento y limpieza, y no tiene un lugar fijo al que pueda llamar hogar.



“Si nos sacan de aquí ¿A dónde nos vamos a ir?”, cuestionó.



El concejal Cedillo explicó a La Opinión que las mejorar al parque representan la culminación de un programa de alcance de 10 meses para las personas sin vivienda que viven en el parque.

En el área verde se pueden ver personas sin hogar, vendedores ambulantes y más.

Proyecto “Llave del cuarto” es la respuesta

Indicó que, desde enero de este año, la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) ha estado trabajando con el Distrito 1 y su Equipo de Personas que Ayudan a las Personas sin Hogar (PATH) en MacArthur Park, llevando a cabo un conteo semanal de las carpas instaladas en el parque e identificando a las personas que viven en el parque que desean mudarse al interior de una vivienda y utilizar el Project Room Key.



“Durante más de 18 meses, mi distrito ha continuado brindando servicios de lavandería gratuitos en asociación con The Laundry Truck LA, duchas gratuitas en asociación con Shower of Hope y acceso gratuito a baños limpios en asociación con Mobile Pit Stop durante los 7 días de la semana en MacArthur Park”, dio a conocer el

funcionario.



En efecto, desde enero al 29 de septiembre, LAHSA y PATH han trasladado a 164 personas y familias al interior de una vivienda o refugio, y el plan está estructurado para brindar ayuda a todos los que viven en el parque.



“Yo soy quien ha superado a cualquier distrito del Ayuntamiento que ha apoyado la construcción de 917 unidades de vivienda de apoyo permanente”, dijo el concejal. “También he respaldado la construcción de más de 2,200 unidades de vivienda asequible en el distrito”.



En la esquina de la calle Séptima y Alvarado, el oaxaqueño “Beto” Sánchez esperaba que algún transeúnte le ofreciera algunas monedas.



“Solo quiero que me ayuden con algo para comer…Mire, es aquí donde vivo y duermo todos los días”, mientras señalaba un espacio de tierra y una diminuta casa de campaña.



El plan de remodelación del MacArthur Park también asegura el cumplimiento de la ley para personas discapacitadas (ADA) en los puntos de acceso al parque y en las aceras.



De hecho, equipos de alcance de LAHSA y PATH estarán en la zona para proporcionar sillas de ruedas a quienes las requieran, además de bastones y andaderas.



“Una vez que se complete todo el mantenimiento dentro del parque, se quitarán todas las cercas”, dijo Cedillo.