Gordon Ramsay perdió 50 libras comiendo pequeñas cantidades a lo largo del día: cómo es su método

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El famoso chef de televisión Gordon Ramsay revela los cambios que hizo en su alimentación con los que logró perder 50 libras. De 270 libras bajo a 220 y ha mantenido el control de su peso por los últimos tres años.

Cuando Ramsay tenía 30 años, su padre falleció a la edad de 53 años de un ataque cardíaco. El chef no quería que los problemas de salud le robaran la oportunidad de ver crecer a sus propios hijos, así fue que decidió ponerse en forma.

Come varias veces al día en pequeñas cantidades

“Ahora soy muy bueno para comer cinco veces al día, pero pequeñas cantidades en lugar de un gran desayuno, un gran almuerzo… y una gran cena “, dijo el chef británico a Today. Comer comidas más pequeñas lo ayuda a mantener su energía sin crear un excedente de calorías.

Comer con regularidad en horarios contantes, con intervalos de aproximadamente 4 horas puede ayudar a mantener el equilibrio metabólico. Medical News Today comparte que si una persona come mucho y luego pasa largos períodos sin comer, el cuerpo puede quemar calorías más lentamente y almacenar más células grasas.

Más pescado graso

Ramsay dijo Eat This, Not That! que para adelgazar el cambio nutricional más grande fue comer de manera más eficiente y saludable. Incluyo en su dieta alimentos con ácidos grasos saludables como el salmón. El salmón es uno de los pescados más ricos en ácidos grasos omega-3.

Los pescados grasos como el salmón, la trucha, sardinas, atún y caballa no solo son ricos en omega-3. Son una fuente rica en proteínas de calidad y otros nutrientes. El pescado es parte de dietas saludables para controlar el peso y prevenir enfermedades como la dieta mediterránea. También forma parte de la dieta MIND, para favorecer la salud cerebral.

Redujo los productos lácteos

Ramsay redujo significativamente su consumo de lácteos, “descubrí que eliminar los lácteos en los cafés y tés me hizo sentir con más energía”, dijo a Eat This, Not That!

Los lácteos son ricos en grasas saturadas, reducir el consumo de grasas saturadas y consumir en su lugar grasas buenas, no solo favorece al control de peso, también ayuda reducir los niveles de colesterol en sangre.

El plato para comer saludable de Harvard recomienda beber agua, café o té. Omitir las bebidas azucaradas, limitar la leche y productos lácteos a una o dos porciones al día, y limite el jugo a un vaso pequeño al día. Los jugos no son tan saludables como comer la fruta entera.

Bebe suficiente agua

Gordon bebe agua antes de comer. Lo que le impide comer de más. El agua ayuda a aumentar el volumen de tus comidas, a sentirte lleno y así tu cerebro recibirá la indicación de saciedad, la señal se recibe después de 20 minutos, por ello debes comer sin prisa.

Aunado a los cambios en la alimentación realizados, Gordon también se ejercita con regularidad.

Te puede interesar: