¿De amigas a rivales? Esta es la razón por la que Natalia Téllez “explotó” contra Consuelo Duval

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Natalia Téllez y Consuelo Duval han forjado una buena amistad gracias a su participación en el programa “Netas Divinas”; sin embargo, como en todas las relaciones existen momentos de desacuerdo entre ambas partes y esto fue lo que ocurrió entre las famosas durante la última transmisión del show. ¡Aquí te contamos los detalles!

La última entrega del programa de Unicable se trató sobre los filtros que existen en redes sociales y que algunas personas utilizan para retocar y “mejorar” sus fotografías. Al respecto, la joven de 35 años tuvo mucho que decir y hasta utilizó como ejemplo a la comediante.

“Yo siempre stalkeo a Consuelo y sí te echas tus filtros mana y luego ojos azules, plumas en el ojo, plumas en el cul*, sí usas filtros”, dijo Natalia Téllez sobre su compañera Consuelo Duval.

Ante esto, la ex presentadora de La Hora Pico sentenció que no hay nada de malo en darse una “ayudadita” con la tecnología, por eso hay que “dejar a la gente ser”: “Claro que uso, tengo mis consentidos. Me choca el maquillaje, por eso me pongo el filtro, se me ve a mancha de aquí y me pongo el filtro y así como ‘ay mira cara tersa'”, agregó.

Luego de que plática entre ambas famosas comenzara a acalorarse, Daniela Magún entró al “rescate” de la situación, y para eso recurrió a una graciosa anécdota que vivió junto a Natalia durante un viaje que hicieron juntas. De acuerdo a lo descrito por la también conductora, la joven no se quedaba exenta del uso de filtros, ya que no siempre mostraba la realidad detrás de sus fotos en redes.

Sin dejar de lado el tono de broma, Magún narró cómo durante su escapada, Natalia se tomó muchas fotos antes de elegir cuál sería la que utilizaría para su perfil, pero el proceso fue largo y lento: “Te voy a balconear perdón, estábamos en su yate muy bonito fuimos al pase y de repente veo a Natalita que pone su celular así, y que está volándole el pelo, 120 fotos, y a la hora que puso la foto estaba espectacular, pero si tienes 120 opciones pues una salió bien”, contó.

Tras su intervención, los ánimos se calmaron y Natalia Téllez y Consuelo Duval retomaron su charla sin ningún problema.

Te puede interesar:

Confirman remake de ‘I Love Lucy’ en español con Natalia Téllez en Amazon Prime Video

VIDEO: Natalia Téllez se sincera sobre su fallido intento de ser bisexual

Natalia Téllez estrena galán y grita su amor a los cuatro vientos