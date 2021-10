Los mejores medicamentos para el estreñimiento

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A juzgar por todos los anuncios de laxantes de venta con receta, es posible que pienses que el país está sumido en una epidemia de estreñimiento difícil de tratar. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) parece pensar lo mismo. En los últimos años ha aprobado cinco nuevos medicamentos con receta para este problema.

Pero, aunque el estreñimiento puede ser grave y requerir intervención médica, en muchos casos basta con cambiar el estilo de vida y la dieta. Y cuando no lo haces, los medicamentos recetados generalmente son necesarios, dice el doctor Arnold Wald, profesor de gastroenterología y hepatología en la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin.

Aunque todos los nuevos productos recetados ofrecen más opciones de tratamiento, dice Wald, la mayoría de las personas no los necesitan.

En cambio, los medicamentos de venta libre como el polietilenglicol (Miralax y genérico), el bisacodilo (tabletas laxantes Dulcolax y genérico) o la senna (Ex-Lax, Senokot y genéricos) son una opción mucho mejor. Suelen funcionar al menos igual de bien, tener más pruebas de su seguridad y son mucho más baratos.

Por ejemplo, el polietilenglicol genérico cuesta menos de $15 por un mes de suministro. Alguien sin seguro médico tendría que desembolsar $500 mensuales o más por muchos de los medicamentos con receta.

Esto es lo que debes saber sobre el tratamiento para el estreñimiento.

¿Qué es realmente el estreñimiento?

Es un mito que la defecación diaria es esencial para una buena salud, indica Wald. Pero tener menos de tres deposiciones por semana, hacer un esfuerzo excesivo, tener la sensación de no haber terminado o tener heces duras y grumosas son señales de que puedes padecer de estreñimiento.

Según indican los estudios, alrededor del 15% de los estadounidenses padecen esta enfermedad durante meses e incluso años. Las mujeres tienen tres veces más probabilidades de sufrir estreñimiento que los hombres, y las personas mayores también corren un alto riesgo.

“El estreñimiento ocasional es bastante común”, dice el doctor Brian Lacy, gastroenterólogo de la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida y coeditor en jefe de The American Journal of Gastroenterology. “Muchos pacientes notan un cambio en sus deposiciones habituales cuando cambian su rutina diaria, viajan, modifican su dieta (especialmente si siguen un programa de pérdida de peso) o reducen su nivel de actividad”.

Pero para algunas personas la afección se vuelve crónica, con síntomas incómodos que duran tres meses o más.

Primero la fibra

Tanto si llevas días o meses de estreñimiento, los primeros pasos deben ser ajustar tu dieta y tus hábitos.

“Muchos de nosotros no llevamos una dieta muy rica en fibra”, señala Wald. La fibra dietética procedente de alimentos como las verduras, las frutas, los cereales integrales y los frutos secos ayuda a crear heces más blandas y voluminosas que pasan por el intestino más rápidamente.

Si no puedes obtener suficiente fibra en tu dieta, considera tomar un suplemento. Los que contienen psyllium, como Metamucil, Konsyl y los genéricos, pueden funcionar mejor que otras formas, según sugieren las investigaciones.

Wald también recomienda realizar más actividad física, lo que puede ayudar a que los intestinos se muevan.

Laxantes de venta libre

Cuando el aumento de la fibra y el ejercicio no funcionan, es razonable considerar tomar un laxante de venta libre.

En general, los laxantes de venta libre actúan aumentando el contenido de agua en las heces para que sean más blandas y fáciles de expulsar, dice Wald. Todos son seguros y eficaces para la mayoría de los pacientes. Pero es posible que un tipo funcione mejor o cause menos efectos secundarios. “El colon de cada persona es un poco diferente”, dice.

El estreñimiento ocasional suele durar solo unos días y se resuelve por sí solo, dice Lacy. Si te sientes muy incómodo, puedes tomar un laxante de venta libre hasta que todo vuelva a la normalidad.

En el caso del estreñimiento crónico que se prolonga durante meses, Lacy aconseja darle tiempo a un medicamento para que funcione. “Si alguien no mejora después de cuatro semanas, le recomiendo que cambie de medicamento”, dice. En algunos casos, el médico puede recomendar la combinación de diferentes tipos de medicamentos.

A continuación, se muestra un resumen de los tipos de laxantes que encontrarás en los estantes de tu farmacia:

El polietilenglicol (MiraLax y genérico) funciona llevando agua al colon, lo que ablanda las heces y estimula las paredes del intestino para hacerlas avanzar. Su seguridad y eficacia lo convierten en la primera opción para muchos médicos y pacientes.

Un análisis reciente de 41 estudios de laxantes de venta libre publicado en The American Journal of Gastroenterology encontró pruebas sólidas de que el polietilenglicol funciona bien para el estreñimiento crónico causando efectos secundarios mínimos. El análisis descubrió que funcionaba mejor que los laxantes recetados. Lacy recomienda tomarlo después de la cena para que haga efecto después del desayuno de la mañana siguiente. Pueden pasar un par de días antes de notar una diferencia en los movimientos intestinales.

Los laxantes estimulantes como el bisacodilo (Dulcolax tabletas laxantes y genérico) y la senna (Ex-Lax, Senokot y genéricos) provocan contracciones rítmicas en los músculos intestinales que empujan las heces con mayor rapidez. Esa acción estimula los intestinos lentos y mantiene las heces blandas, ya que el colon tiene menos tiempo para absorber la humedad. La reciente revisión de los medicamentos de venta libre encontró buenas pruebas para recomendar la senna para el estreñimiento crónico y pruebas moderadas para el bisacodilo.

El inconveniente de los laxantes estimulantes, según la revisión, es que pueden causar efectos secundarios como dolor abdominal y diarrea. “Como estimulan el colon, a veces pueden causar espasmos o calambres”, dice Lacy. “Dicho esto, son eficaces”. Por lo general, los productos empiezan a funcionar en un plazo de 6 a 12 horas.

Los laxantes a base de magnesio contienen compuestos que llevan agua a las heces, como el hidróxido de magnesio (leche de magnesia de Phillips y genérico) y el citrato de magnesio (Citroma y genérico). La revisión del American Journal of Gastroenterology encontró pruebas moderadas que apoyan el uso de laxantes de magnesio para el estreñimiento crónico.

La senna y los laxantes a base de magnesio fueron igual de eficaces, según un ensayo clínico aleatorio con 90 personas con estreñimiento crónico publicado en enero de 2021 en The American Journal of Gastroenterology. Los que tomaban senna eran más propensos a reducir su dosis debido a los efectos secundarios que los que tomaban laxantes de magnesio.

Los riñones ayudan a procesar el magnesio. Por lo tanto, las personas con enfermedades renales deben evitar cualquier cosa que no sea el uso ocasional de laxantes a base de magnesio para evitar una acumulación de niveles peligrosamente altos del mineral en el cuerpo.

Los ablandadores de heces, como el docusato de sodio (Colace, ablandador de heces de Phillips y genéricos) y el docusato de calcio, alteran la superficie de las heces, permitiendo la entrada de más agua y aceite. Al facilitar la evacuación de las heces, estos fármacos pueden ser útiles en determinadas situaciones, por ejemplo, después de una intervención quirúrgica, cuando se quiere evitar el esfuerzo para defecar. Pero las investigaciones demuestran que los ablandadores de heces no son eficaces para el estreñimiento crónico.

Los laxantes en forma de supositorio, como el supositorio de glicerina Fleet y el supositorio medicado Ducolax, suelen hacer efecto en menos de una hora. Pueden ser útiles para el estreñimiento ocasional, pero no están pensados para el uso diario, dice Wald.

Opciones de medicamentos para el estreñimiento.

Si una semana después de haber tomado laxantes de venta libre sigues teniendo problemas de intestino, habla con tu médico, dice Lacy. Tu médico puede determinar la causa subyacente de tus síntomas. Por ejemplo, condiciones médicas como la diabetes o una tiroides poco activa pueden causar estreñimiento, al igual que muchos medicamentos comunes, incluyendo ciertos antiácidos, antidepresivos, antihistamínicos, medicamentos para la presión arterial, analgésicos y medicamentos para la incontinencia urinaria.

Tu médico también puede aconsejarte la dosis y el horario de los productos de venta libre para obtener mejores resultados. Si ninguno de estos métodos funciona, es hora de considerar una solución con receta. Pero no esperes un milagro.

Los medicamentos recetados para tratar el estreñimiento son relativamente nuevos en el mercado. Desde 2017, la FDA ha aprobado la plecanatida (Trulance), el tenapanor (Ibsrela), la prucaloprida (Motegrity) y el lactitol (Pizensy), así como la naldemedina (Symproic) para el estreñimiento inducido por opioides.

Además, los medicamentos con receta cuestan mucho más que sus homólogos de venta libre. Sin seguro médico, cuestan entre $450 y $550 al mes, según GoodRx. Y con la excepción de algunos laxantes osmóticos más antiguos, ninguno de esos medicamentos está disponible todavía como genérico de bajo costo. Por lo tanto, incluso con el seguro médico, es posible que tengas que pagar un copago considerable.

Por todas estas razones, la mayoría de las personas deberían considerar los medicamentos con receta solo después de que los laxantes de venta libre no hayan funcionado. “No hay que pasar a esos fármacos hasta que lo barato y fácilmente disponible no te haya funcionado”, dice Wald.

A continuación, se presenta un resumen de los medicamentos con receta que la FDA ha aprobado para tratar el estreñimiento crónico:

Los laxantes secretorios, como la linaclotida (Linzess), la lubiprostona (Amitiza), y la plecanatida (Trulance), actúan haciendo que los intestinos secreten más líquido y también pueden ayudar a bloquear el dolor abdominal. Todos los medicamentos de esta categoría están también aprobados por la FDA para el tratamiento del síndrome del intestino irritable con estreñimiento.

“El peor efecto secundario de los tres agentes [disponibles] es la diarrea”, dice Lacy. Las investigaciones sugieren que alrededor del 5% de las personas que toman Linzess padecen diarrea grave, en comparación con el 1% o 2% de los demás medicamentos de esta clase. Amitiza tiene más probabilidades de provocar náuseas que los demás medicamentos. Casi el 30% de las personas que tomaron la dosis recomendada del medicamento reportaron tener náuseas, en comparación con solo el 3% del grupo de placebo. Tomar el medicamento con alimentos puede reducir ese efecto secundario, señala Lacy.

La prucaloprida (Motegrity) estimula los músculos del tracto gastrointestinal para que se muevan. Los efectos secundarios más comunes son dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza y náuseas. La mayoría de las personas que experimentan diarrea o dolor de cabeza informan que los síntomas mejoran en pocos días. Además, Motegrity lleva una advertencia de que podría causar pensamientos o comportamientos suicidas, aunque la FDA no ha vinculado de forma concluyente el medicamento con ese riesgo.

Los laxantes osmóticos como la lactulosa (Constulose, Enulose y genéricos) funcionan de forma similar al polietilenglicol de venta libre y no son necesariamente mejores que el producto más barato de la farmacia, dice Wald.

Pocos estudios han comparado los medicamentos para el estreñimiento de forma directa. Para tener una idea de la eficacia relativa, investigadores de los Estados Unidos y el Reino Unido analizaron los datos de 33 estudios que comparaban un medicamento con un placebo. Los resultados, publicados en línea en agosto de 2019 en The Lancet Gastroenterology & Hepatology, encontraron que después de cuatro semanas, los laxantes estimulantes de venta libre, bisacodilo y picosulfato de sodio ocuparon el primer lugar en efectividad, pero el último en términos de efectos secundarios; después de 12 semanas, Motegrity quedó en primer lugar.

La elección de qué medicamento recetado tomar a menudo se reduce a lo que cubre el seguro médico del paciente, señala Lacy. Debido a la advertencia, algunas aseguradoras no cubren la prucaloprida a menos que el paciente no haya respondido a uno de los laxantes secretorios.

Medicamentos para el estreñimiento por opioides

Los analgésicos opiáceos como Vicodin, Percocet y Oxycontin son conocidos no solo por su riesgo de adicción, sino también por el estreñimiento. Entre el 40% y el 80% de las personas que toman opioides para el dolor a largo plazo sufren estreñimiento, según la American Gastroenterogical Association (AGA).

La FDA ha aprobado tres medicamentos específicamente para el estreñimiento causado por la toma de opioides con receta para el dolor: la metilnaltrexona (Relistor), la naldemedina (Symproic) y el naloxegol (Movantik).

Estos medicamentos, llamados antagonistas periféricos de los receptores opioides Mu o Pamoras, alivian el estreñimiento impidiendo que los opioides se adhieran a los receptores del tracto digestivo. Los medicamentos contienen un compuesto que impide que lleguen al cerebro, por lo que no interfieren con los efectos analgésicos de los opioides.

Pero los pacientes con estreñimiento inducido por opioides aún deben probar laxantes de venta libre antes de considerar un medicamento recetado, según los lineamientos de la AGA publicados en 2019. “Se quiere dar una oportunidad a los laxantes de rutina porque muchas veces se puede tratar el estreñimiento sin recurrir a un antagonista de los opioides”, dice Wald

Al igual que ocurre con otros medicamentos de receta para el estreñimiento, un gran inconveniente de las Pamoras es el precio. El precio promedio al contado de un suministro de un mes de Movantik es de $442; Symproic, $474; Relistor comprimidos, $2,362 y Relistor inyectable, por la asombrosa cantidad de $4,840, según GoodRx.

Si los laxantes de venta libre no funcionan, los lineamientos de la AGA recomiendan firmemente la naldemedina, basándose en pruebas de alta calidad, y el naloxegol, basándose en pruebas de calidad moderada de que el medicamento funciona.

La naldemedina es también el único medicamento de los tres respaldado por datos de seguridad a largo plazo (un año). La AGA recomendó la metilnaltrexona de forma condicional por la falta de pruebas sólidas que respalden el medicamento. El grupo también señaló que cuesta mucho más que otros medicamentos de su clase.

Amitiza está aprobada por la FDA para tratar el estreñimiento inducido por opioides, así como el estreñimiento crónico. Pero la AGA no encontró pruebas suficientes para hacer una recomendación sobre el uso de ese y otros tipos de medicamentos con receta (además de las Pamoras) para tratar el estreñimiento causado por los opioides.

