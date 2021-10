Respuestas a tus preguntas sobre la vacuna contra el coronavirus en los niños

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pfizer y BioNTech anunciarion el jueves por la mañana que habían solicitado oficialmente a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que autorizara el uso de su vacuna en niños de 5 a 11 años. Un panel asesor sobre vacunas de la FDA se reunirá el 26 de octubre para discutir la solicitud.

A principios de mayo, la FDA autorizó el uso de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech en niños de 12 a 15 años. Hasta el 6 de octubre, el 54.9% de los niños de 12 a 15 años había recibido al menos una dosis de la vacuna, y el 44.6% de esta población estaba totalmente vacunada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Contar con una vacuna autorizada para la población más joven es un paso fundamental para continuar disminuyendo la inmensa carga de salud pública causada por la pandemia de COVID-19”, dijo el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA. “La FDA puede asegurar al público y a la comunidad médica que los datos disponibles cumplen con nuestros rigurosos estándares para apoyar el uso de emergencia de la vacuna [de Pfizer] en la población adolescente de 12 años o más”.

Vacunar a los niños es esencial para controlar la pandemia de COVID-19, dice el doctor Gregory Poland, director del Grupo de Investigación de Vacunas de la Clínica Mayo, que estudia las respuestas a la vacuna en adultos y niños. “Si quieres que tu hijo vaya a la escuela y que esté seguro mientras tiene las experiencias sociales normales que son importantes para la infancia, por favor protégelo vacunándolo”, dice.

El 20 de septiembre, Pfizer y BioNTech anunciaron que, en niños de 5 a 11 años, una dosis más pequeña de esa vacuna que la que reciben los adultos generaba anticuerpos que combatían la infección en los niños y parecía segura. Pfizer y BioNTech presentaron a la FDA los datos de este ensayo, que forman parte de lo que el comité consultivo de la FDA examinará a finales de este mes.

Según la doctora Tina Tan, especialista en enfermedades pediátricas y profesora de pediatría en la Universidad Northwestern, este plazo podría dar lugar a una autorización para este grupo de niños a principios de noviembre.

Para entender mejor lo que sabemos sobre las vacunas contra COVID-19 para los niños, CR consultó a expertos y revisó los datos disponibles. A continuación, se ofrecen respuestas a algunas de las preguntas más comunes que pueden tener los padres.

¿Es necesario que los niños se vacunen contra el COVID-19?

Sí, deberían hacerlo.

En los primeros meses de la pandemia, los científicos se dieron cuenta de que los niños y adolescentes eran menos propensos a enfermarse gravemente de COVID-19, aunque algunos seguían estando muy enfermos. Hasta ahora, los niños representan alrededor del 13% de los casos de COVID-19 en general en los Estados Unidos, con los adolescentes más propensos a desarrollar la enfermedad grave como los adultos, dice la doctora, Kathryn Edwards, directora científica del Programa de Investigación de Vacunas de Vanderbilt y profesora de pediatría.

Pero ahora los niños conforman una parte importante de los nuevos casos.

Parte de ello se debe a que, a medida que los adultos se vacunan, es menos probable que se infecten, lo que hace que los niños constituyan una mayor proporción de los casos totales. Pero otra razón, dice Poland, es que las variantes del virus que circulan ahora son más infecciosas. Y eso hace que vacunar a los niños, que siempre han corrido cierto riesgo de contraer el virus, sea aún más urgente.

La aparición de la variante Delta del coronavirus, altamente contagiosa, ha provocado un aumento de los casos en todo el mundo, incluyendo los niños, afirma Tan. “En las dos semanas que terminaron el 9 de septiembre, hubo más de 500,000 casos de COVID-19 en niños”, dice. Aunque la variante Delta no sea más peligrosa para los niños, el aumento del contagio significa que muchos más niños acaban en el hospital, dice el doctor Sean O’Leary, profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado y especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Colorado. Esto resalta la urgencia de vacunar a más personas, niños y adultos. El aumento de las hospitalizaciones pediátricas es especialmente grave en los lugares con menores tasas de vacunación de adultos y adolescentes, dice.

Muchos de estos niños, incluyendo muchos que nunca han sido hospitalizados, padecen síntomas que pueden persistir mucho tiempo después de la infección, dice Tan.

La vacunación también ayuda a prevenir otras consecuencias graves en los niños, dice Edwards. En raras ocasiones, los niños que han tenido COVID-19 han desarrollado una enfermedad conocida como MIS-C, que puede causar daño en los órganos e incluso la muerte. Los científicos también le están dando seguimiento a los niños que han tenido COVID-19 para ver si alguno tiene problemas persistentes, especialmente problemas cardíacos.

¿Son eficaces las vacunas en los niños?

Hasta ahora, los datos de la eficacia de la vacuna de Pfizer-BioNTech en los niños parecen “espectaculares”, dice Poland de la Clínica Mayo. (Poland ha asesorado a Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson en el desarrollo de sus vacunas).

Según Pfizer y BioNTech, un ensayo clínico de esa vacuna en 2,260 niños de 12 a 15 años reveló que era 100% eficaz para prevenir COVID-19. Los niños de ese grupo de edad tenían incluso niveles más altos de anticuerpos en respuesta a la vacuna que los jóvenes de 16 a 25 años.

En el anuncio de Pfizer y BioNTech del 20 de septiembre, las empresas dijeron que había 2,268 niños de 5 a 11 años en su ensayo más reciente. Estos niños también generaron anticuerpos al menos tan fuertes como los de los jóvenes de 16 a 25 años, con una dosis menor de la vacuna, según el anuncio. Las empresas esperan tener datos sobre la eficacia de la vacuna en niños de 6 meses a 4 años de edad antes de finales de año.

En mayo, Moderna anunció que su ensayo clínico con 3,732 personas de entre 12 y 17 años demostraba que los sistemas inmunitarios de los adolescentes respondían a su vacuna al menos tan bien como los de los adultos. La empresa también informó que su vacuna, que utiliza una tecnología similar a la de la vacuna de Pfizer-BioNTech, no solo era 100% efectiva dos semanas después de la segunda dosis, sino también 93% efectiva dos semanas después de la primera dosis.

El 10 de junio, Moderna solicitó la autorización de la FDA para el uso de su vacuna en personas de 12 a 17 años, tras informar que los ensayos clínicos mostraban su eficacia en adolescentes. La FDA aún no ha concedido esa autorización y no ha proporcionado más información. La agencia de salud pública de Canadá ha dicho que ha encontrado un riesgo relativamente mayor de miocarditis con la vacuna Moderna en comparación con la de Pfizer, y en octubre, Dinamarca y Suecia pusieron en pausa el uso de la vacuna Moderna en grupos de edad más jóvenes debido a los posibles efectos secundarios cardiovasculares.

Es probable que en el mundo real estas vacunas tengan algo menos que el 100% de eficacia, pero aun así son muy protectoras, dice Poland. También es posible que pronto se disponga de información sobre la eficacia de las vacunas fabricadas por Johnson & Johnson y Novavax en los niños, dice.

¿Reciben los niños la misma vacuna que los adultos?

Los niños mayores sí, aunque los niños más pequeños probablemente reciban dosis más pequeñas. En el ensayo clínico de Pfizer-BioNTech, los niños de 12 a 15 años recibieron la misma vacuna y dosis que los adultos, con el mismo calendario, y una segunda dosis tres semanas después de la primera. En el ensayo de Moderna, los jóvenes de 12 a 17 años también recibieron las mismas dosis que los adultos. La autorización de la FDA para la vacuna de Pfizer-BioNTech permite que los niños de 12 a 15 años reciban la misma dosis que los adultos.

En los niños de 5 a 11 años, Pfizer y BioNTech dijeron que una dosis de 10 microgramos (un tercio de la dosis administrada a los niños mayores y a los adultos) parecía proporcionar tanta protección como la dosis mayor que se da a los adultos. Y en niños de 6 meses a 4 años, las empresas están probando una dosis de tres microgramos.

¿Son seguras las vacunas para los niños?

Los efectos secundarios más comunes notificados hasta ahora en los niños son similares a los de los adultos: dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolores de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolor de las articulaciones y fiebre. Y al igual que en otros grupos de esta edad, estos fueron “bien tolerados en los niños de 12 a 15 años, indican Pfizer y BioNTech.

El mismo tipo de síntomas se observó en los jóvenes de 12 a 17 años que recibieron la vacuna Moderna, según la empresa, con reportes de dolores de cabeza, fatiga, malestar y escalofríos.

“Los perfiles de reacción eran bastante comparables a los que vemos en los adultos,” dice Kathryn Edwards en Vanderbilt.

A mediados de mayo, los CDC anunciaron que estaban investigando los raros reportes de inflamación del corazón, miocarditis y pericarditis, que se han producido tras la vacunación contra el coronavirus, y la agencia divulgó datos adicionales en junio.

Estos casos se han producido sobre todo en pacientes varones y han sido más frecuentes después de la segunda dosis que de la primera. Es importante destacar que se han notificado más casos de presunta miocarditis en personas de 16 a 24 años después de la vacunación de lo que se esperaría normalmente para esta población, según los datos de los CDC.

Pero si bien es importante que los CDC sean transparentes sobre estas investigaciones, los padres deben entender que estos acontecimientos siguen siendo extremadamente raros, dice el doctor David Parra, cardiólogo pediátrico y profesor asociado de pediatría en la universidad de Vanderbilt. Según un estudio de junio de los CDC, habría aproximadamente entre 39 y 47 casos de miocarditis en varones de 12 a 29 años por cada millón de segundas dosis de la vacuna.

Un análisis de riesgo-beneficio realizado por los CDC sugiere que, por cada millón de segundas dosis de la vacuna administradas a varones de 12 a 17 años, podría haber entre 56 y 69 casos de miocarditis, pero estas vacunaciones evitarían 5,700 casos de COVID-19, 215 hospitalizaciones, 71 ingresos en unidades de cuidados intensivos y dos muertes. Aun así, en algunos países, como el Reino Unido y Noruega, las autoridades sanitarias han recomendado por ahora una sola dosis para los adolescentes, a fin de reducir el riesgo de efectos secundarios.

También sabemos que el propio COVID-19 puede causar inflamación en el corazón y otros órganos, dice. “Vacunarse es realmente importante, y por lo que sabemos, los riesgos de COVID son mucho mayores que los riesgos de la vacunación”, dice. Según un informe de los CDC de septiembre, los niños menores de 16 años que se contagian de COVID-19 tienen 37 veces más probabilidades de desarrollar miocarditis que los niños que no tienen COVID-19. Se trata de un riesgo significativamente mayor que el riesgo de miocarditis asociado con la vacunación.

Poland afirma que los expertos vigilarán de cerca que los efectos secundarios no sean un problema mayor para los niños más pequeños. Añade que una de las razones para probar dosis más bajas es intentar minimizar los efectos secundarios en los niños más pequeños.

¿Cuándo serán elegibles los niños más pequeños?

Los niños de 5 a 11 años podrán ser elegibles muy pronto. Los asesores de la FDA discutirán la solicitud de autorización de Pfizer y BioNTech el 26 de octubre, lo que significa que la vacuna podría autorizarse para estos niños a principios de noviembre. Los datos sobre los niños más pequeños se esperan antes de finales de año.

Aun así, la FDA y los CDC deben revisar los datos antes de recomendar la vacunación de los niños más pequeños. “Hay que demostrar que la vacuna es segura y eficaz en esta población”, dice Tan.

Edwards afirma que el momento exacto en el que los niños más pequeños podrán tener acceso a la vacuna dependerá del desarrollo de los ensayos. “Estamos trabajando muy duro para asegurarnos de que las vacunas sean seguras y eficaces”, dice. “No iremos demasiado rápido. Iremos de forma cuidadosa y cautelosa”.

¿Exigirán las escuelas que los niños se vacunen contra COVID-19?

Más de 1,000 colegios y universidades de los Estados Unidos han exigido a los estudiantes que se vacunen contra COVID-19, según un recuento realizado por The Chronicle of Higher Education. Algunas preparatorias también lo han hecho. Todos los estudiantes de 12 años o más en las escuelas públicas de Los Ángeles, por ejemplo, deben ser vacunados antes del 10 de enero de 2022.

Las escuelas que atienden a los niños más pequeños ya suelen exigir el comprobante de varias vacunas antes de que los niños se inscriban, pero aún no está claro si la vacuna contra COVID-19 se convertirá en una de ellas.

En este momento, las vacunas contra COVID-19 tienen una autorización de uso de emergencia de la FDA para niños menores de 16 años. Hasta que las vacunas reciban la aprobación completa para los grupos de niños más pequeños, Poland dice que cree que la mayoría de las escuelas probablemente no exigirán que los niños se vacunen. Pero después de que la FDA apruebe completamente las vacunas para los niños, es probable que muchas escuelas exijan un comprobante de vacunación, dice.

Edward dice que espera que las personas se convenzan de vacunar a los niños basándose en el “increíble éxito” que hemos visto que tienen hasta ahora las vacunas para prevenir la enfermedad.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado para incluir nuevos datos e información de los CDC, la FDA, Pfizer-BioNTech y Moderna, así como informes adicionales. Fue publicado originalmente el 4 de mayo de 2021.

