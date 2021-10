Andrea Legarreta habla sin filtros de sus problemas con Anette Cuburu

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que la conductora Anette Cuburu revelara que no tiene ninguna amistad con Andrea Legarreta, pues durante el tiempo que trabajaron en el programa ‘Hoy’ no lograron llevarse bien, dejando ver que un problema del que en su momento prefirió no hablar, ahora fue el turno de la esposa de Erik Rubín, quien compartió las razones que tuvo para alejarse de su excompañera.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Andrea Legarreta explicó que su famoso pleito con Cuburu se trató de un mal entendido, pues hasta la fecha sigue sin saber que la llevó a expresarse tan mal de ella en redes sociales.

“Me sorprendió mucho cuando alguien me compartió las declaraciones que hizo”.

La también actriz recordó que trabajaron juntas durante la etapa que produjo Roberto Romagnoli, en donde se empezaron a conocer: “Después se empezó a generar ahí empatía, amistad, nos reíamos mucho. Todavía después de que ella sale de ‘Hoy’, fue a ver a mis niñas a Annie. Había una relación linda, de respeto. Entonces cuando por eso cuando yo vi sus declaraciones, me sacó mucho de onda y le escribí un mensaje”, explicó.

Legarreta prefirió no entrar en detalles asegurando que podría resultar más delicado para su excompañera, pues no fue cordial en su respuesta debido a los rumores que no lograron aclarar.

“Me respondió de una manera muy agresiva, me sacó mucho de onda. A lo mejor hay gente que le dijo: ‘Andrea fue a rajar y fulanito, fulanita’, ella prefirió pensar eso, que asumir el resultado de la decisión que ella tomó y entonces me escribió de una manera un poco fuerte”.

Pese a la respuesta que tuvo, la mamá de Mía y Nina asegura que nunca traicionó la amistad que llegaron a cosechar, tampoco entendió el motivo que tuvo Cuburu para atacarla de la manera en que lo hizo, por lo que en la conversación que tuvieron a través de mensajes de texto le dejó claro que había tomado una mala decisión al creer en una tercera persona en lugar de buscarla para aclarar sus diferencias.

“Le respondí, le dije: ‘Te equivocas. Yo seré lo que tú quieras, pero no soy una rajona y como madre y mujer respeto al final tus decisiones y así será no soy quién para juzgar a nadie, al final creo que todos deberíamos asumir que nuestras decisiones traen a veces consecuencias’. Eso fue lo que a mí me dio mucha tristeza porque al final no soy quién para ir a provocar un daño en la historia de alguien, señalar o juzgar”, añadió.

Tras la negativa de Cuburu, y su forma agresiva de responder, Andrea Legarreta reiteró sus buenos deseos a su colega, no sin antes hacerle saber que estaba en un error.

“Le dije: ‘estás enojada con la persona incorrecta. Estás muy equivocada’. Como se lo dije, ‘te deseo que te vaya muy bien‘. Yo creo que es una mujer de trabajo, merece ser feliz, tiene unos hijos hermosos y me dio mucha tristeza porque al final es injusto que alguien te odie o te aborrezca sin siquiera haber buscado comprobar si era verdad o no lo que le dijeron” finalizó.

