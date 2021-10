Encuentra el humidificador del tamaño adecuado para cualquier habitación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Publicado el 27 de enero de 2020 | Actualizado el 11 de septiembre de 2021

Ten en cuenta a Ricitos de Oro a la hora de comprar un humidificador. No quieres uno que sea demasiado grande y libere demasiada humedad en una habitación ni uno que que sea demasiado pequeño y no sirva de mucho. Quieres un humidificador del tamaño adecuado.

Muy poca humedad puede hacer que tu piel se sienta seca y te cause picazón, pero demasiada humedad puede criar ácaros del polvo y moho, y desencadenar reacciones alérgicas. Cuando una habitación se siente húmeda o hay condensación en las ventanas, hay demasiada humedad.

“Dado que la alta humedad provoca sus propios problemas, evita comprar el humidificador más grande, y elige el que esté diseñado para el tamaño de tu espacio”, dice Misha Kollontai, el ingeniero que dirige las pruebas de humidificadores de Consumer Reports.

Lo ideal es que el nivel de humedad en tu hogar esté entre el 30% y el 50%, según Energy Star. En las áreas más frías, durante la temporada de calor, debe oscilar entre el 30% y el 40% para evitar la condensación en las ventanas.

Para encontrar el humidificador adecuado, mide los pies cuadrados de tu habitación. Los fabricantes suelen afirmar que sus humidificadores están diseñados para un tamaño de habitación específico, por lo que medimos la producción de humedad de un humidificador y calculamos lo bien que trabaja en el área especificada.

Luego, hacemos un análisis para obtener nuestras calificaciones para humidificadores. Están organizados por el tamaño de la habitación a la que están destinados, desde humidificadores personales para un máximo de 25 pies cuadrados hasta consolas para 1,000 pies cuadrados o más. La mayoría son de vapor frío, el tipo más vendido. Algunos son de rocío cálido, también conocidos como humidificadores de vapor. Unos cuantos son de doble vapor, capaces de producir tanto vapor cálido como frío. Verás humidificadores de 32 marcas, como Air Innovations, Boneco, Crane, Dyson, Honeywell, Vicks y Vornado.

He aquí un vistazo a los cinco humidificadores con mejor puntuación de nuestras pruebas, desde uno portátil y ligero hasta una consola. Todos son modelos de vapor frío.

Para conocer más opciones y todos los resultados de nuestras pruebas, consulta nuestras calificaciones de humidificadores y nuestra guía de compra de humidificadores para obtener consejos de compra.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.