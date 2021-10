Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Voz chicana

Ruben “Funkahuatl” Guevara es una voz chicana que crea arte que refleja su comunidad a través de la música, la literatura, el teatro y la palabra. El artista, nacido y criado en Boyle Heights, y objeto del reciente documental “Artbound”, de KCET, describirá en una sesión virtual cómo ha combinado el activismo con el arte durante más de cinco décadas, lo que lo ha convertido en una de las voces chicanas más sobresalientes de su generación. Organiza la LA Plaza de Cultura y Artes. Viernes 7 pm, hora del Pacífico. Es necesario registrarse para participar en el Zoom. La sesión se realizará en la página de Facebook de la LA Plaza. Gratis. Informes lapca.org.

Tributo a Linda

A Concert Tribute to Linda Ronstadt: Aida Cuevas, La Marisoul, and Luciana Souza es un espectáculo en el que estas tres cantantes honrarán a Linda Ronstadt, quien por décadas fue una de las voces más sobresalientes de la música popular estadounidense; destacó en géneros como el country, el rockanrol, el big band, el jazz, la opera, Broadway y otros. El concierto, que tendrá lugar en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge) contará con la participación del Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar. Sábado 8 pm. Boletos $41 to $86. Informes thesoraya.org.

Chucho con duetos

El pianista cubano Chucho Valdés será parte de Duets, un concierto de estrellas en el que participará la vocalista de jazz Dianne Reeves y el saxofonista Joe Lovano. El show, que reunirá a tres de los maestros más destacados del jazz, tendrá lugar el viernes en el Renée and Henry Segerstrom Concert Hall (600 Town Center Dr., Costa Mesa), y el sábado en The Broad Stage (1310 11th St., Santa Monica). Boletos $39 a $100. Informes thebroadstage.org y (310) 434-3200 y scfta.org y (714) 556-2787.

Día de los Muertos en Grand Park

El Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) celebrará el Downtown Día de los Muertos, un evento que incluye una instalación de altares que estará disponible durante doce días. En su novena edición, este evento honrará la memoria de gente, lugares e ideas que ameritan reverencia. Se trata de veinte altares que fueron creados por artistas profesionales y organizaciones comunitarias locales. A partir del viernes y hasta el 2 de noviembre. El sábado a partir de las 7 pm, se realizará la Noche de Ofrenda, en la que se presentará la Danza Divina de Los Angeles con el danzante General Lázaro Arvizu; además habrá actividades manuales para toda la familia. Gratis. Informes musiccenter.org.

Muppets en el Ford

¿La rana Kermit? ¿Miss Piggy? ¿El Gran Gonzo? Cualquiera que sea su personaje favorito, el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd E, Los Angeles) invita a los asistentes a disfrazarse de estas marionetas para la proyección de The Muppet Movie, una cinta llena de cameos y música nominada al Oscar. La primera aventura de los Muppets en la gran pantalla sigue a esta pandilla en un viaje a través del país hacia Hollywood en busca de sus sueños. Sábado 8 pm. Boletos $30. Informes (323) 850-2000 y theford.com.

Documental judío mexicano

UnRaveling es un documental de 39 minutos que narra el camino de Stacey Ravel Abarbanel hacia el descubrimiento de la verdad acerca de su abuelo Sam Ravel, un judío inmigrante, y sus enredos con Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. Tendrá su estreno mundial en el marco del Los Angeles Documentary Film Festival, que se realiza en el Chaplin/Pickford/Fairbanks Theaters (5300 Melrose Ave., Los Angeles). Se exhibe el domingo 7:30 pm. El festival termina el domingo. Boletos $10. Informes filmfreeway.com/DOCLA.

Rock en español

Dos de las bandas de rock y música alternativa más reconocidas de México, Inspector y Elefante, ofrecerán su primer concierto en Los Angeles luego de la pandemia. Ambos grupos se presentarán en el teatro Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles), con Elefante como artista principal. Domingo 8 pm. Solo mayores de 21 años. Boletos $40 a $70. Informes themayan.com.

Proyecto de paraguas

El Music Center, en colaboración con Pilobolus y el Massachussetts Institute of Technology presentarán Up! The Umbrella Project, una experiencia de arte comunitario y aprendizaje participativo diseñado para conectar personas extrañas a través de un foco compartido en movimiento, figuras y belleza. Los participantes serán parte de un proceso creativo a gran escala, un evento de noche en vivo con el uso de luces LED. Los asistentes crearán diferentes configuraciones con el cambio de colores de sus paraguas diseñados por MIT. El evento tendrá lugar en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles). Hoy, viernes y sábado 8 y 9:30 pm. Gratis con reservación. Cupo limitado a cien personas por sesión. Informes musiccenter.org/up.