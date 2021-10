Ring anuncia el nuevo sistema de seguridad Alarm Pro, un servicio de vigilancia virtual y más

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hoy, Ring anunció una serie de productos, servicios y funciones de software nuevos en el evento anual de productos de otoño de Amazon. La extensa lista de anuncios incluye un nuevo sistema de seguridad para el hogar Ring Alarm Pro; un nivel más caro del servicio de suscripción a Ring Protect; un nuevo servicio de vigilancia virtual; un software de reconocimiento de objetos para cámaras y timbres Ring; y disponibilidad por invitación de la cámara de seguridad en dron volador Always Home Cam de Ring, $250.

A continuación, desglosaremos cada uno de los anuncios con más detalle.

Sistema de seguridad Ring Alarm Pro

El mayor anuncio es el sistema de seguridad Ring Alarm Pro, $250. Funciona como un sistema de seguridad personalizado para el hogar, un enrutador WiFi de malla (fabricado por la compañía de enrutadores Eero de Amazon) y un concentrador para cámaras Ring y varios dispositivos domésticos inteligentes. Utiliza los mismos sensores que el sistema Ring Alarm (2.ª generación), que Ring seguirá ofreciendo, pero que ahora se podrá conectar a otros enrutadores WiFi de malla Eero para que puedas crear una red WiFi en malla en toda tu casa.

El sistema de alarma también ofrece una tecnología llamada Ring Edge, que permitirá que el sistema procese localmente las imágenes de video de las cámaras y los timbres Ring y las almacene en una tarjeta microSD. Un punto de venta importante del almacenamiento local para cámaras de seguridad suele ser la ausencia de tarifas mensuales, pero con Ring Alarm Pro necesitarás una suscripción a Ring Protect Pro (más información sobre eso a continuación) para almacenar localmente las imágenes.

El sistema Alarm Pro también incluye varias radios inalámbricas para trabajar con diferentes dispositivos domésticos inteligentes, incluidos Amazon Sidewalk, Zigbee y Z-Wave, y ofrece conectividad celular 4G para el nuevo servicio de Internet de respaldo de Ring las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, en el lanzamiento, las radios de Amazon Sidewalk y ZigBee estarán apagadas. Ring no ha revelado cuándo las encenderán. Los anteriores sistemas Ring Alarm ofrecían ZigBee (no Sidewalk), pero hasta la fecha sus radios tampoco se han encendido.

Aun así, en teoría, el sistema Ring Alarm Pro parece superar a su predecesor prácticamente en todos los sentidos. Hemos probado ese predecesor, el Ring Alarm (2ª generación), que carece de muchas de las características del sistema Alarm Pro, y es una de las opciones mejor calificadas en nuestras calificaciones de sistemas de seguridad para el hogar.

“Si bien estas nuevas características suenan atractivas, nuestras pruebas se enfocan en lo que hace que un sistema de seguridad funcione bien, como los tipos de sensores que se pueden añadir”, señala Bernie Deitrick, ingeniero de pruebas de Consumer Reports en sistemas de seguridad para el hogar. “Dado que ambos sistemas de Ring tienen mucho en común, es probable que obtengan resultados similares en nuestras pruebas, pero tendremos que llevar el Alarm Pro a nuestros laboratorios para estar seguros”.

Suscripción a Ring Protect Pro y aumento de precios

Ring está creando un nuevo nivel para su servicio opcional de suscripción a Ring Protect, llamado Ring Protect Pro, para el sistema Ring Alarm Pro. El nuevo plan cuesta $20 por mes y ofrece 60 días de almacenamiento de video en la nube para cámaras y timbres Ring, monitoreo profesional, un servicio de respaldo de Internet para la red WiFi Eero de tu hogar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una suscripción a Eero Secure y una suscripción a Alexa Guard Plus.

Eero Secure es un conjunto de funciones de seguridad para Internet que, por sí solo, cuesta $3 por mes. Alexa Guard Plus es un conjunto de funciones de seguridad para el hogar asociado a los altavoces inteligentes Amazon Echo que incluye acceso manos libres a una línea de emergencia a la que puedes llamar diciendo: “Alexa, pide ayuda”. Por sí solo, Alexa Guard Plus cuesta $5 por mes.

A partir de hoy, Ring también eliminará el monitoreo profesional, el respaldo celular para el sistema de alarma y Alexa Guard Plus de su plan Ring Protect Plus de $10 por mes. Los nuevos clientes de Ring Alarm, independientemente de si compran Ring Alarm (2ª generación) o Ring Alarm Pro, deberán suscribirse al plan Ring Protect Pro de $20 por mes para obtener esas funciones.

Si en la actualidad estás suscripto a Ring Protect Plus (1ª generación), como lo llama Ring, continuarás recibiendo monitoreo profesional, respaldo celular y Alexa Guard Plus hasta 2025. Luego, tu sistema se actualizará automáticamente a Ring Protect Pro en la fecha de renovación. Además, los propietarios actuales de Ring Alarm que no estén suscritos a Ring Protect Plus (1ª generación) tendrán hasta el 30 de enero de 2022 para suscribirse al plan y asegurar la tarifa más baja.

Servicio de vigilancia virtual

Ring también está lanzando un servicio llamado vigilancia virtual, que proporcionará el monitoreo para cámaras de exteriores Ring de la mano de agentes capacitados de compañías de monitoreo profesional de terceros. Funciona alertando a la compañía de monitoreo cuando las cámaras Ring detectan movimiento y tu sistema Ring Alarm está armado en modo “en casa” o “fuera”. Cuando se cumplen esos requisitos, los agentes de monitoreo pueden ver la transmisión en vivo de la cámara para determinar si el movimiento fue causado por una persona y responder hablando con la persona mediante la función de audio bidireccional, activando la sirena de la cámara o enviando a los servicios de emergencia.

Ring señala que estos agentes no pueden descargar, guardar ni compartir los videos de tus cámaras.

La primera compañía de monitoreo asociada con Ring es Rapid Response, que cobrará $99 por mes por el servicio. Ring afirma que se anunciarán más socios en el futuro. Para utilizar el servicio, se requiere un sistema Ring Alarm y un plan Ring Protect. Si deseas solicitar una invitación para utilizar el servicio, puedes hacerlo aquí.

Mejores alertas para cámaras Ring

Ring también está mejorando las alertas de movimiento de sus cámaras y timbres con nuevas alertas de movimiento personalizadas y alertas de paquetes (que te avisarán cuando dejen paquetes fuera de tu casa). Los timbres diseñados por Arlo y Google Nest cuentan con la función de alertas de paquetes desde hace algunos años, pero Ring nunca había ofrecido esta función hasta ahora.

Las alertas de movimiento personalizadas te permiten “entrenar” a la cámara para que detecte cuando algo cambia en un área específica de la vista de la cámara, por ejemplo, si hay un automóvil en la entrada de tu casa o si la puerta de tu garaje está abierta o cerrada.

Al principio, las alertas de paquetes estarán disponibles para Ring Video Doorbell (2020) y Ring Video Doorbell Pro 2, mientras que las alertas de movimiento personalizadas estarán disponibles para la Ring Spotlight Cam con batería. Ring indica que agregará estas nuevas alertas a más modelos en el futuro. Para utilizar estas funciones, deberás suscribirte a un plan Ring Protect.

En Consumer Reports, probamos cámaras de seguridad, timbres con video y sistemas de seguridad para el hogar con regularidad. Echa un vistazo a nuestras calificaciones de cámaras de seguridad para el hogar y calificaciones de sistemas de seguridad para el hogar para conocer los últimos resultados de las pruebas de los tres. Algunos modelos de Ring obtienen altas calificaciones en nuestras pruebas, pero hay una serie de productos rivales que también funcionan bien y que valdría la pena considerar. Y, por supuesto, asegúrate de volver a consultar en el futuro los resultados de nuestras pruebas de laboratorio de Ring Alarm Pro.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.