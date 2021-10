Joan Collins revela que Donald Trump quería actuar en la serie “Dynasty” e interpretar a un amante de su personaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Que Donald Trump quisiera hacer una que otra aparición fugaz en la serie o película de moda en los años noventa no sorprende demasiado. De hecho, el ex presidente de Estados Unidos hizo breves pero memorables apariciones en “Home alone 2” o “The fresh prince of Bel-Air” durante sus años de mejor reputación mediática.

Sin embargo, ahora la actriz Joan Collins revela que el polémico empresario no sólo quiso hacer acto de presencia en su mítica serie “Dynasty”, sino que presionó a los responsables de la producción para que le dieran un papel de cierta relevancia durante parte de las nueve temporadas que duró el programa, estrenado en 1981. Según el testimonio de la carismática actriz, Trump quería dar vida a un potencial interés amoroso para Alexis, su personaje y la gran villana de la historia.

“Llamó a uno de los productores y le dijo claramente: ‘¡Quiero estar en “Dynasty”!’ Pero éste le contestó que el elenco estaba ya completo. Y él insistió: ‘¡Pero es que yo soy “Dynasty”!’ Y el productor le dijo: ‘No, no lo eres, ya tenemos otra gente'”, reveló la artista de 88 años, natural de Paddington (Londres) en conversación con el presentador Jonathan Ross.

Lejos de atemorizarse ante la negativa, el impulsivo ex mandatario republicano volvió a la carga y propuso al citado productor un papel muy concreto para sus aspiraciones interpretativas. “Mira, estaría genial si encarnara a uno de los amantes de Alexis”, habría indicado Trump en palabras de Joan Collins, quien reveló además que, cuando la noticia de su interés trascendió públicamente, el equipo de prensa del magnate no tardó en desmentirla con vehemencia. “‘¡No querría tener que ser el amante de Joan Collins ni en pantalla ni fuera de ella!’ Eso dijo después y me pareció de muy mal gusto”, apuntó la diva.

La relación tan “particular” que tiene Donald Trump con los hechos consumados ha quedado patente en numerosas ocasiones, antes y después de sus cuatro años en la Casa Blanca, pero ahora pretende cobrar una nueva dimensión con los planes que maneja el ex presidente al lanzar su propia red social, a raíz de su expulsión de Twitter y Facebook, bajo el paraguas de la marca Truth Social: un término que alude precisamente a un concepto de “verdad” aparentemente moldeable, aceptable para quienes se esfuercen mucho en creerlo.

También te puede interesar:

-Donald Trump sale de la lista Forbes 400 por primera vez en 25 años

-Así fue el día en que Salma Hayek rechazó tener una cita con Donald Trump