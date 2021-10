Alexa Parra denuncia al abogado de su padre, el actor Héctor Parra, por “revelación de secretos”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Héctor Parra continúa en el reclusorio oriente de la Ciudad de México bajo investigación desde el pasado 15 de junio por presuntamente haber cometido los delitos de abuso sexual y corrupción de menores en contra de su hija Alexa Parra, y aunque hasta el momento su equipo de abogados continúa reuniendo pruebas con las que pretenden demostrar que no es culpable, la hija de Ginny Hoffman acudió nuevamente ante las autoridades para interponer una denuncia en contra del abogado del actor, a quien señala por supuestamente haber revelado secretos en torno al mismo caso.

Lo anterior fue confirmado por el licenciado José Luis Guerrero, quien durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ explicó que el pasado viernes 22 de octubre recibió la notificación de la nueva denuncia de Alexa Parra, en donde lo acusa de “revelación de secretos”.

“Se le prohíbe realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos. De incumplir la medida decretada se hará acreedor a una multa“, se lee en el documento oficial expuesto por el programa de TV Azteca.

Asimismo, el abogado de Héctor Parra detalla que siguen ocurriendo situaciones en su contra, pues dicha notificación le fue entregada directamente por tres agentes de la Fiscalía, y no por un notificador como normalmente ocurre, acto que considera es intimidatorio por parte de la autoridad.

“Es un exhorto que me hacen llegar a las 2 de la tarde a través de tres agentes de la policía de investigación, no de un notificador, sino de tres elementos como si no tuvieran nada más que hacer en la Fiscalía. Yo no creo en las casualidades, este acto lo tomo como una acción desesperada e intimidatoria de la Fiscalía“, asegura.

El experto en leyes confirma que dicho acto podría deberse a que se encuentran en la fase de ampliación de alegatos en el recurso de apelación de Héctor Parra, que es lo único a lo que se han enfocado, por lo que desestima haber incurrido en temas de revelación de secretos de la joven, quien señala a su padre de abuso sexual cuando era menor de edad.

“No conozco secretos de la señorita, no tengo ni el gusto de conocerla en persona. Los secretos en todo caso los reveló su mamá a una revista hace varios meses como es de conocimiento público. Lo que hemos hecho nosotros es exhibir el mal proceder de las autoridades y eso no es revelar secretos”, añade.

