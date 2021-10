María Conchita Alonso arremete contra Gustavo Adolfo Infante por criticar su postura ante el COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

María Conchita Alonso no se queda callada y luego de llamar ignorante a Pepe Aguilar, nuevamente se defendió de las críticas que ha recibido en los últimos meses por expresar que no está dispuesta a recibir la vacuna contra el COVID-19.

En esta ocasión la cantante le dijo de todo al conductor de Imagen Televisión Gustavo Adolfo Infante, quien la ha confrontado y cuestionado en diversas ocasiones sobre su postura ante las vacunas contra el Coronavirus.

“¿Cuál es tu problema conmigo?, ¿Qué te he hecho yo a ti? Eras un periodista a quien respetaba, y ahora, así , de repente, de un día para otro, me tienes montada una guerra”, se lee en el comunicado que publicó la cantante cubana a través de su perfil oficial de Instagram.

En el texto, también mencionó que está en todo su derecho de ejercer la libertad de expresar sin importar el tema del que se trate.

“¿Compartiendo mis creencias estoy atentando contra la vida de alguien?”. María Conchita Alonso

Además, la cantautora aprovechó el momento para hablar de las razones que tuvo para rechazar una entrevista al periodista poco antes de subir al escenario con el show “Grandiosas”.

“Me enteré que nos ibas a entrevistar 10 minutos antes. ¿Cómo iba a poder darte una entrevista? si pocos días después de que comimos, en donde por cierto, con mucho gusto te di flores para tu mujer, sales diciendo en tu programa que me cerrarán las redes, sólo por el hecho de no pensar como tú. Eso se llama falta de respeto. Control. Totalitarismo. Es triste“, añadió la intérprete junto a un video del día que convivieron.

Y aunque el conductor del programa de espectáculos ‘De Primera Mano’ publicó un video en donde le dice a María Conchita Alonso que siempre la ha respetado, pero que no ve bien que ella mande el mensaje a la gente de que no se vacunen ante la pandemia que se vive, un grupo de fans de la cantante realizó una recopilación de videos en los que aparece Gustavo Adolfo Infante insultándola en varios programas de televisión y redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Maria.Conchita.Alonso_divina (@mariaconchita_divina)

