Agenda de eventos: qué hacer este fin de semana

Viernes

Fuego y ciencia

Fire! Science and Safety es una exhibición interactiva que abrirá sus puertas en el California Science Center (700 Exposition Park Dr.,

Los Angeles) y que está diseñada para ayudar a los visitantes a entender los riesgos por fuego que están presentes en la mayoría de las casas, cómo simples cambios pueden ayudar a evitar los peligros por incendios y cómo responder a un incendio. La muestra está colocada en una casa típica de Los Angeles que es al mismo tiempo un sitio de capacitación para jóvenes “detectives de peligro de incendio”. Los asistentes se encontrarán en la Casa del Fuego, donde aprenderán como apagar incendios, usar un extinguidor y qué aparatos eléctricos podrían ocasionar un corto circuito cuando se usan juntos. Otra sección está dedicada a informar sobre los incendios forestales. A partir del viernes y hasta el 2022. Abierto diario de 10 am a 5 pm. Entrada gratis con reservación. Informes (213)

744-2019 y californiasciencecenter.org.

Foto: Cortesía

La pesadilla vuelve a El Capitán

La ya clásica cinta de Halloween y navidad, “The Nightmare Before Christmas”, regresa a El Capitán por solo tres días y en un solo horario. El fin de semana en este icónico teatro del centro de Hollywood se presentará la película sobre Jack Skellington, el pumpkin king de una pequeña aldea de monstruos que está aburrido de la celebración de Halloween y que quiere traer algo más colorido a su singular público. Además de la proyección, los asistentes podrán tomarse una foto frente a un cartel gigante con Oogie Boogie antes o después de la función. Del viernes al domingo 9:55 pm. Boletos $12. Es necesario hacer reservación. Informes elcapitantheatre.com.

Foto: Archivo

Día de los Muertos en Santa Mónica

En el Downtown Santa Mónica se celebrará el Día de los Muertos –el sábado de 5 a 10 pm– con un evento que incluirá una mezcla de entretenimiento en vivo, instalaciones de arte y actividades para toda la familia. Esto tendrá lugar en el Third Street Promenade (1316 3rd St., Santa Monica). Las actividades incluyen hacer papel picado, artesanías y pintura de cara. En la parte musical participa como anfitriona Normz la Oaxaqueña, de Cumbiatón LA, y habrá presentaciones del Ballet Folklórico Flor de Mayo, la Santa Monica Youth Orchestra, el Mariachi Perla del Oeste y los DJ Funky Caramelo y Sizzle Fantastic (en el Promenade Main Stage). El evento concluirá con una fiesta y baile. También, en las tres cuadras del Promenade estarán desplegadas esculturas gigantes de la Catrina (del viernes al martes de 10 am a 8 pm), del artista angelino Ricardo Soltero. También habrá altares realizados por organizaciones y artistas locales (del sábado al martes). Eventos gratuitos. Informes downtownsm.com.

Foto: EFE

Sábado

Día de los Muertos en Hollywood Forever

La fiesta más grande y quizá la más importante de la región dedicada al Día de los Muertos tendrá lugar en el Hollywood Forever Cemetery (6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles). En esta ocasión el evento se dividirá en dos, de 9 am a 3 pm se podrá visitar la exhibición, los altares, los rituales y las danzas, y a partir de las 5 pm comienza la segunda parte, que concluye con la presentación en vivo de Mon Laferte. Habrá comida a la venta, manualidades y un concurso de disfraces de calaveras. Este año el tema para el evento es Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Boletos $40 a $50. Informes ladayofthedead.com.

Foto: Cortesía

Halloween en el acuario

En la edición 22 de Scarium of the Pacific, los visitantes al Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) descubrirán a las criaturas que acechan en las profundidades del acuario. Se trata de una evento de Halloween educativo para todas las edades. Durante esta celebración el acuario llevará a cabo un programa con el tema de Halloween, como el concurso anual de disfraces, shows de magia y lectura de cuentos. También habrá manualidades y hojas para colorear. Sábado y domingo 9 am a 5 pm. Boletos $26.95 a $36.95; gratis menores de 3 años. Se requiere reservación para asistir. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Foto: Aquarium of the Pacific

Terror en Little Tokyo

Little Tokyo se transformará una vez más en Haunted Little Tokyo, donde los asistentes podrán disfrutar de esta área del centro de Los Angeles de una forma particular. Primero, el sábado de 2 a 5 pm, el público de todas las edades podrá participar del “scavenger hunt”, que consiste en buscar dulces en varios puntos de ese lugar; la búsqueda comienza en el Café Dulce en la Japanese Village Plaza (335 E. 2nd St., Los Angeles). Y segundo, también el sábado pero de 7 pm a 12 am. tendrá lugar la Haunted Little Tokyo “Block Party”, una fiesta para mayores de 21 años en la que habrá disponibles bebidas, comida, música de DJ y concurso de disfraces. Ambos eventos son gratuitos. Para la bloc party es necesario hacer reservación. Informes golittletokyo.com/haunted.

Foto: Cortesía

Las Divas celebran a los muertos

Para cerrar el Día de los Muertos Art Festival en Downey, el Mariachi Divas, dirigido por su fundadora, la trompetista Cindy Shea, ofrecerá un concierto en el teatro Downey (8435 Firestone Blvd., Downey). El reconocido conjunto, ganador del Grammy y nominado en varias ocasiones a este premio, intepretará varios de los éxitos de sus nueve álbumes. Este año marca el quince aniversario de la fundación de este ensamble. Sábado 8 pm. Boletos $35 a $45. Informes (562) 861-8211 y downeytheatre.org.

Foto: Archivo

Domingo

Muertos en la LA Plaza

La LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Ángeles) realizará un evento para celebrar el Día de los Muertos. Las familias podrán explorar el significado histórico y cultural de esta fiesta que se efectúa en México y en otras partes de América Latina. Habrá un altar tradicional que estará a cargo del artista Marcos Estrada. También habrá demostraciones culinarias, danza azteca, música de mariachi en vivo, manualidades y bailes folclóricos. Habrá comida a la venta. Domingo de 12 a 4 pm. A las 6 pm, la plaza proyectará la película Coco, cuya historia gira alrededor del Día de los Muertos. Entrada gratis. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía

Dia de los Muertos virtual

Luego del éxito de la edición del año pasado, el cementerio Forest Lawn celebrará este año la tradicional celebración del Día de los Muertos de forma virtual. Este camposanto presentará un altar virtual en honor a los seres queridos que ya no están en este mundo. Los asistentes de todas las edades podrán disfrutar y reflexionar con actividades y presentaciones como danza folclórica, música de mariachi, y ofrendas en los altares. Durante la presentación se podrán ver alebrijes, flores de sempasúchil, Catrinas de tamaño monumental y más. Domingo 12 a 1:30 pm., por Facebook Live, facebook.com/ForestLawn. Gratis. Informes forestlawn.com.