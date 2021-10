Panda Express lanza su Orange Chicken a base de plantas en 70 restaurantes de todo Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Panda Express también se une la creciente tendencia en restaurantes de ofrecer alternativas a base de plantas de sus platillos más icónicos y ampliar el menú libre de carne. Luego de una prueba exitosa en el verano pasado, Panda Express lanza el Beyond The Original Orange Chicken en 70 restaurantes de todo Estados Unidos.

En su inicial lanzamiento en julio en restaurantes de Nueva York y sur de California, hubo una respuesta positiva por parte de los clientes hacia el Beyond The Original Orange Chicken. Panda Express vendió 1,300 libras del nuevo producto en un día y las ubicaciones de prueba del sur de California vendieron el Orange Chicken a base de plantas en menos de dos semanas.

El Beyond The Original Orange Chicken es la alternativa del plato que ha sido la estrella de su menú desde 1987. El Orange Chicken creado por el Chef Andy Kao está inspirado en los sabores de la Provincia de Hunan, se prepara con bocados de pollo crujiente sazonados en una salsa dulce y picante de naranja.

La cadena de comida china-estadounidense ha contado con Beyond Meat para la creación del Orange Chicken a base de plantas. El desarrollo del pollo a la naranja a base de plantas requirió de más de un año de trabajo. De acuerdo a Panda Express, el Beyond the Original Orange Chicken brindará la misma textura y los mismos sabores tradicionales que caracterizan al restaurante.

El Beyond The Original Orange Chicken está ya disponible en 70 ubicaciones selectas en California, Nueva York, Georgia, Illinois, Texas, Florida, Washington, Pensilvania, Maryland y Virginia. En California estará disponible en 24 locales, incluyendo las ubicaciones Los Feliz & Perlita, Wilshire & Unión PX y Santa Monica Blvd & Vine Steet en la ciudad de Los Ángeles.

Panda Express señala que la disponibilidad del Orange Chicken a base de plantas es por tiempo limitado, aunque no da más detalles sobre la vigencia que tendrá su innovador producto en el menú.

El Beyond The Original Orange Chicken no es la única alternativa actual a platos a base de plantas en el menú de Panda Express. También se incluyen berenjena tofu, Super Greens, Chow Mein, rollitos de primavera de verduras y arroz blanco y integral al vapor.

