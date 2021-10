La Catrina Andante se aparece todo el año no solo el Día de Muertos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Antes de la pandemia de covid-19, Livette Ruvacalba ya se vestía de catrina, uno de los íconos más representativos de la muerte dentro de la cultura mexicana, pero cuando la crisis de salud estalló, la desesperación por el encierro, la llevó a hacer suya al popular personaje de manera permanente.

“Empecé a vestirme y a maquillarme de Catrina, y al tomarme fotos las subía a las redes”, dice.

Los likes de la gente, la animaron a enfocarse más en el proyecto que había creado en la cuarentena para entretenerse y mantenerse ocupada.

“Me estaba ahogando con las malas noticias. Con mis catrinas, yo trataba de dar esperanzas”.

Una de sus catrinas en las que aparece medio borracha en una cantina mexicana se hizo viral.

Una Catrina Andante muy enamorada. (Cortesía)

Fueron los comentarios positivos que le decían que querían verla más y sobre todo en el Día de Muertos, los que la lanzaron a invitar a un grupo de artistas a participar en su proyecto al que llamó la Catrina Andante porque es una dama de la muerte que le gusta viajar y tomarse fotografías donde quiera que va.

“Tengo el apoyo de la maquillista Meylin Ortega @MeyKaliMua, un fotógrafo y de diseñadores muy importantes como Paul Medina”.

Explica que personificada de la Catrina quiere representar cada lugar que visita. “Hemos tomado fotos de la catrina andante con las mariposas monarcas en Michoacán, con los Voladores de Papantla en Veracruz, en la Estatua de la Libertad en Nueva York, en las Casas Victorianas de San Francisco, entre otros muchos lugares”.

Una Catrina Andante charra. (Cortesía)

Por eso se viste de acuerdo a lo más simbólico de ciudad o región donde la Catrina Andante arriba, y siempre trata de buscar a los diseñadores de la localidad para invitarlos a diseñar el traje que usará.

“Cada proyecto es un reto, pero si no le tiro a la luna, las estrellas no caen; y hasta ahorita ningún diseñador que he invitado, me ha dicho que no”.

Livette nació en Guadalajara, México, pero desde hace 17 años vive en Los Ángeles. Antes de la Catrina Andante, se dedicaba al modelaje, y fue ganadora del concurso Miss Jalisco USA.

“Me siento muy orgullosa de este proyecto que nació como una distracción. Me encanta, me emociona y me apasiona. ¡Es increíble!”, exclama.

Una Catrina Andante cerca de los niños. (Cortesía)

Maquillarse y vestirse de mujer esqueleto, le lleva un promedio de tres horas, pero pueden pasar hasta 5 horas porque a veces tiene que pintarse partes de su cuerpo. “Lo que más me gusta es la reacción de la gente”.

A medida que la presencia y popularidad de la Catrina Andante fue creciendo a través de las redes sociales con fotos y videos, varios negocios se fueron interesando en ofrecerles proyectos para promover sus marcas.

De manera que simbolizar a la muerte le ha generado una fuente de ingresos que no imaginó.

Pero también a la Catrina Andante le gusta contribuir en causas sociales. “He podido participar en campañas contra el cáncer de mama, y esta semana estuve en el Consulado de México en Los Ángeles conviviendo con niños, hablándoles de las tradiciones y la cultura mexicana”.

:a Catrina Andante les llama mucho la atención a los niños. (Cortesía)

Si quieres conocer a la Catrina Andante, te avisamos que andará recorriendo el Cementerio Hollywood Forever desde muy temprano hasta las 10 de la noche, este sábado 30 de octubre.

“Para mí la catrina significa mucho amor a los que ya no están aquí; y personificarla me hace sentirme muy orgullosa de mi cultura mexicana, y querer promoverla más y que la gente quiera visitar México”.