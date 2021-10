Resurge la esperanza para inmigrantes víctimas de violencia doméstica

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Casi 6 años después de que Milagro entró al país en busca de protección al escapar de un hombre que la violaba rutinariamente y amenazaba con descuartizarla, obtuvo el asilo por violencia doméstica.

“Fue un pandillero activo de La Mara-18, quien me secuestró y aunque escapé, lo peor vino después porque empezó a amenazarme y acosarme. Si no accedía a lo que me pedía, mataría a mi abuelita”.

Milagro no tuvo otra más que acceder a los caprichos del hombre porque su vida y la de su abuelita peligraban.

“Me violó. Fueron varios meses en los que me golpeó y me violó. Me dislocó mis manos; y me amenazaba con matarme y tirar mi cabeza en la puerta de la casa de mi abuelita, y el resto de mi cuerpo en el circo de mi tío”.

Esta situación hizo que Milagro abandonara su país El Salvador y viniera a Estados Unidos.

“Solicité asilo. No fue fácil, pero después de una gran lucha, Bendito Dios lo logré”.

En agosto de este año, Milagro obtuvo el asilo político. Fue en diciembre de 2015, cuando llegó a la frontera para pedir protección. En diciembre de 2016, presentó la petición de asilo.

Durante la videoconferencia “¿Las víctimas inmigrantes de violencia doméstica obtienen nuevas esperanzas? Actualización sobre las normas de asilo y visado”, organizada por Ethnic Media Services, dos expertas hablaron de las opciones de alivio migratorio tanto para quienes viven fuera del país como para las mujeres que son abusadas dentro de Estados Unidos.

Para muchas víctimas de violencia doméstica en el mundo, la migración constituye una estrategia de supervivencia primaria, pero durante los últimos años, la probabilidad de encontrar protección se redujo más que nunca.

La violencia doméstica es válida de nuevo para solicitar asilo. (Araceli Martínez/La Opinión).

Asilo y violencia doméstica

Blaine Bookey, directora legal del Centro de Estudios de Género y Refugiados de la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California, precisó que después de un largo debate en 2014, el Departamento de Justicia, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió una decisión que reconoció que la violencia doméstica es válida para obtener el asilo y da a las víctimas, la protección como refugiados.

Sin embargo, en 2018 bajo la administración de Trump, el fiscal general Jeff Sessions echó abajo ese precedente, usando el caso de una mujer salvadoreña que experimentó una brutal violencia doméstica durante 15 años de parte de su compañero, que tenía un hermano policía y usaba su posición para intimidarla.

Sessions dijo que ella no era elegible para el asilo y trató de minimizarlo para las mujeres que huían de sus países a causa de la violencia doméstica.

“Así que esta decisión realmente tuvo un gran impacto en muchas personas y llevó la ley a la oscuridad hasta que en junio, el nuevo fiscal Merrick Garland anuló la decisión de Sessions”.

Bookey dijo que se trata de una victoria increíblemente importante porque muchos casos que fueron negados y están en la Corte de Apelaciones, ahora el Departamento de Justicia ha acordado regresarlos para que sean considerados de nuevo. “Esto ya ha tenido un impacto real en las vidas de las personas”.

Hizo ver que además de la politización total de los tribunales de inmigración que se dio durante la era Trump que negaron más del 90% de los casos, la falta de acceso a un abogado para los solicitantes de asilo ha sido una barrera muy fuerte.

Esto se ha exacerbado con los protocolos que obligan a permanecer en México donde la asesoría es aún menor.

“Hemos visto estudios tras estudios que demuestran que el acceso a un abogado tiene un impacto enorme”.

Indicó que el elefante enorme en la habitación, es que el número de detenidos ha aumentado nuevamente, y eso hace más difícil que las personas puedan ganar sus casos desde la detención.

“Las políticas atroces de Trump todavía están siendo aplicadas por esta administración y están teniendo un gran impacto en las mujeres así como cortando por completo el acceso al sistema de asilo de EE UU”.

La esperanza está cifrada en un nuevo memorando del Departamento de Seguridad Nacional que termina el programa migratorio Quédate en México. “Esa política atrapó a más de un millón de solicitantes de asilo en México”

Las inmigrantes víctimas de violencia doméstica puede solicitar asilo, VAWA o Visa U, dependiendo de su situación. (Jeff Grace/La Opinión)

VAWA y Visa U

Marta Victoria Canossa, abogada de inmigración en Los Ángeles, dijo que si la violencia doméstica ocurre en el país de origen, las mujeres tienen la oportunidad de buscar asilo dentro del primer año que entran al país.

“Es muy difícil para una mujer ir a una Embajada de EE UU y solicitar asilo o protección, aún para quienes ya tienen familia aquí o para quienes sus padres les tienen una petición familiar, por lo que son obligadas a presentarse a la frontera mexicana”.

Indicó que para las mujeres que sufren violencia doméstica dentro del país, hay dos opciones: presentar una petición bajo el Acta de la Violencia contra las Mujeres (VAWA), una ley que ha estado en vigor desde 1984, y ha sido de gran ayuda, o la Visa U.

El único inconveniente para VAWA, dijo, es que solo está disponible para quienes están casadas con residentes permanentes legales o ciudadanos.

Canossa explicó que las víctimas requieren evidencias tales como declaraciones de testigos, fotos, mensajes de textos, entre otras; y al mismo tiempo que aplican pueden solicitar un permiso de trabajo.

“Se toma de 21 a 28 meses para que se aprueben estos casos”.

Indicó que la aplicación puede ser presentada mientras la persona todavía esté casada con el abusador o dos años después de su divorcio.

La ventaja de la visa U es que está disponible para víctimas de extranjeros que no tienen un estatus legal. “Es una buena opción para las mujeres, víctimas de gente que no tiene documentos y no están casados con ciudadanos de EE UU”.

Sin embargo, mencionó que se requiere un reporte policiaco certificado, lo cual puede ser un desafío cuando la policía no quiere cooperar y emitir una certificación.

El otro gran problema, expuso, es que se toma hasta 5 años para ser garantizada.